Chambres d’O is terug en zet nog meer in op verbinding

Op zaterdag 25 en zondag 26 januari 2025 Chambres d’O opnieuw een unieke festivalervaring naar Oostende. Het gezellige huiskamerfestival opent de deuren van 40 huiskamers, waaronder enkele verrassende plekken zoals de nachtopvang. Ook dit jaar is er met 90 voorstellingen een veelzijdig programma vol muziek, woord, dans, circus en performance.

Dit jaar ontstond het festival niet alleen ín de huiskamers, maar ook mét de bewoners. Tijdens gesprekken met de gastgezinnen werd samen gezocht naar een rode draad, die leidde tot de centrale vraag: Van wie is de wereld? Dit thema wordt vanuit verschillende perspectieven belicht in de projecten en optredens tijdens het weekend. The Great Escape (of three geraniums) is bijvoorbeeld een interactieve VR-ervaring van Joren Vandenbroucke waarin het publiek plaatsneemt als derde van de drie verveelde geraniums die willen wegvluchten. Onder begeleiding van een sardonische verteller worden ze meegesleurd in het lot van de geraniums die ondanks hun avontuurlijke escapades op het eind toch moeten afrekenen met de smarten die ze binnenin hebben verdrongen. Er werd ook gekozen voor alternatieve huiskamers, in samenwerking met jeugdhuizen en woonzorgcentra. Zo wordt Fragments of KO YEBA van David Rabba vertoond in jeugdhuis de KIM als huiskamer voor jongeren. KO YEBA betekent kennis in het Lingala, een Congolese taal. Rabba haalt zijn inspiratie uit de verbinding die hij met de Afrikaanse cultuur heeft. Zo wil hij met KO YEBA het gevoel van thuiskomen vertalen in dans en muziek. Folds&Wrinckles van Rebecca Lenaerts is dan weer te zien in woonzorgcentrum Wellington. De voorstelling is ontstaan nadat Rebecca een jaar lang aan de slag ging met ouderen in een wzc. Met materialen als linnen textiel en katoenen lakens, vol van verhaal, transformeert ze haar lichaam tot sculptuur. De toeschouwer is getuige van hoe de lagen langzaam afpellen. De voorstelling is gericht op een publiek van ouderen, hun familieleden en verzorgers.

Bruisende hotspot

Het meetingpoint bevindt zich in KAAP op de Zeedijk, dé plek voor informatie, een gezellige babbel en een extra portie cultuur. Op zaterdagavond 25 januari wordt KAAP omgetoverd tot een bruisende hotspot met een jamsessie door Bas Bulteel en Yamen Martini, gevolgd door een dj-set van Sanne. Gedurende het hele weekend kan je er ook terecht voor info, tickets of een al dan niet warm drankje tussen de voorstellingen door. (LB)

Het volledige programma en tickets zijn beschikbaar vanaf 17 december via de website www.chambresdo.eu.