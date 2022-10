CC De Schakel viert gouden jubileum met feestelijke tiendaagse in nieuwe Schakelbox

Het Waregemse cultuurcentrum De Schakel blaast 50 kaarsjes uit en dat gouden jubileum wordt vanaf woensdag 19 oktober gevierd met een ‘gala-tiendaagse’. De gloednieuwe Schakelbox, waar vroeger Cinéstar gevestigd was, vormt de uitvalsbasis voor heel wat activiteiten. Naast diverse voorstellingen en concerten is er ook plaats voor een internationale dansact en groots straattheater in het Regenboogpark.

Een halve eeuw geleden, op zaterdag 16 september 1972, werd in Waregem een van de allereerste culturele centra in Vlaanderen geopend. Het 50ste verjaardagsfeest van De Schakel wordt de komende dagen dan ook groots gevierd. In de nieuwe uitbreiding Schakelbox, aan de overkant in het voormalige gebouw van de Cinéstar, vallen er van woensdag 19 oktober tot 2 november verschillende culturele activiteiten voor groot en klein te beleven.

“Na een geslaagde test tijdens het festival ‘Ruis’ zijn we klaar voor de grote opening van onze nieuwe locatie Schakelbox”, vertelt directeur Dave Van Robays. “We schieten uit de startblokken met woordkunstenaar Bruno Vanden Broecke en organiseren voor de eerste keer een staand clubconcert met West-Vlaams multitalent Flip Kowlier.”

Blackbox

Dat staand concert van woordkunstenaar Kowlier vindt plaats in een van de drie oude cinemazalen. “De drie ruimtes werden behouden maar wel volledig vernieuwd”, reageert schepen van Cultuur Pietro Iacopucci (CD&V). In totaal bedroeg de investering in het gebouw en het theatertechnisch materiaal zo’n 1,1 miljoen euro. De nieuwe ramen behoorden bij de renovatie van Het Pand.

“We hebben een vernieuwde cinemazaal met 200 plaatsen, waar binnenkort zo’n vier films per week zullen worden getoond. De Blackbox biedt ook plaats aan 200 zittende toeschouwers. Die tribune kan ingetrokken worden om staande concerten aan te bieden. Zo’n ruimte hadden we vroeger niet.”

Om het ruime filmaanbod in de kijker te plaatsen, wordt de Vlaamse film Nowhere op zaterdag 29 oktober vertoond in aanwezigheid van regisseur Peter Monsaert en hoofdrolspeler Koen De Bouw. Enkele uren daarvoor zal het Regenboogpark ingepalmd worden door Paris Bénares. “Drie Franse reuzemarionetten, waaronder uiteraard een paard, zullen dan door tientallen medewerkers vooruitgeholpen worden”, vertelt cultuurfunctionaris Joost Van De Kerkhove.

Op woensdag 26 oktober valt er een Europese primeur te bewonderen. Dan brengt topdanser José Navas zijn voorstelling naar Waregem. De gala-tiendaagse wordt op 2 november afgesloten met het gratis FamilieFilmFestival.

Oude bus

Het komende jaar wordt het originele cultuurcentrum grondig gerenoveerd. Daarom moet men tijdens de voorstellingen uitwijken naar de Schakelbox. “Bij grotere evenementen met meer dan 200 toeschouwers zullen we verhuizen naar Waregem Expo of andere zalen en kerken”, aldus directeur Van Robays.

Een 50 jaar oude bus zal naar die voorstellingen meerijden en een extraatje toevoegen voor de bezoekers. “In de bus kan men de geschiedenis en de toekomst van De Schakel ontdekken en getrakteerd worden op een glaasje cava en originele cupcake”, zegt projectbegeleider Maaike Tubex.

Info, tickets en het volledige programma vindt men op www.ccdeschakel.be/gala.