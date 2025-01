Cartoonist Lectrr gehuldigd op stadhuis Roeselare: “Het begon allemaal in de bib van Rumbeke”

Cartoonist Steven Degryse, beter bekend als Lectrr, werd donderdag in de bloemetjes gezet op het stadhuis van Roeselare. Lectrr kreeg onlangs de prestigieuze European Cartoon Award. “Maar gehuldigd worden in je eigen stad, ook dat doet deugd.”

Steven Degryse (46) is een van de bekendste Belgische cartoonisten. Hij is ook columnist en striptekenaar en begon zijn carrière met een dagelijkse cartoon die hij verspreidde op het internet. Ondertussen is hij een vaste waarde in heel wat belangrijke kranten over heel de wereld. In eigen land is hij de huiscartoonist van De Standaard. Vaak en steeds meer komen hij en zijn collega-cartoonisten onder vuur te liggen maar Lectrr blijft doortekenen, ook na de aanslag op Charlie Hebdo. Zijn tekening van een terrorist die tevergeefs een potlood wil onthoofden maar het daardoor steeds scherper maakt, werd wereldwijd gepubliceerd.

Een jury van internationale journalisten en cartoonisten selecteerde onlangs nog een andere cartoon van Lectrr voor de European Cartoon Award, wat geldt als de belangrijkste prijs voor een cartoonist. Lectrr won de prijs met een tekening van de autopsie van de Russische overleden opposant Aleksej Navalny waarop te zien is dat niet alleen zijn lichaam maar ook zijn mond is dichtgenaaid.

Rumbeekse bib

Donderdag werd Steven Degryse ontvangen op het stadhuis van Roeselare. “Ik vind deze huldiging even belangrijk. Het is niet onverstandig om af en toe achteruit te kijken en eens terug te komen naar de plek waar je vandaan komt. Voor mij is dat Rumbeke, de plek waar ik veel kattenkwaad uitstak maar ook veel zinvolle dingen heb gedaan als jonge gast.”

“Een van die zinvolle zaken was het vaste bezoek aan de Rumbeekse bibliotheek op woensdag en zaterdag. Ik begon er eerst strips te lezen, die stonden op de laagste plank en daar kon ik makkelijk aan. Later verkende ik de schappen daarboven. Ik bracht er ook veel tijd door al tekenend. Het was er rustig en ik beschouwde de plek snel als mijn eigen privé-atelier. Ik bezocht onlangs nog eens de bib op het Kerkplein en ik merk dat ik in mijn atelier in Gent de Rumbeekse bibliotheek aan het nabouwen ben, zeker qua volume van boeken.”

Op het stadhuis tekende Steven Degryse, die ook Cultureel Ambassadeur is van Roeselare, het gulden boek en kreeg hij het stadsdiploma uit handen van burgemeester Kris Declercq. (Bart Crabbe)