Brugse harde rockband BEUK lanceert nieuwe single ‘Overal en Nergens’

‘Overal en Nergens’, zo heet de nieuwe single van het Nederlandstalige harde rocktrio BEUK. Het werd woensdag gelost op de radio en de digitale kanalen en wordt op 19 januari live voorgesteld tijdens de Europese muziekbeurs ESNS in Groningen.

“De nieuwe single gaat over zwerven, reizen en dromen”, vertelt zanger Roel Jacobus. “De song en de video zijn opgedragen aan iedereen die altijd onderweg is naar de liefde of een beter bestaan, zowel in kilometers als in gedachten. We werkten opnieuw samen met producer Ace Zec, bekend van Rhea, Ramkot, King Hiss, Spoil Engine, Cobra The Impaler, Customs…” ‘

Overal en Nergens’ is de eerste van drie nieuwe singles, die telkens gepaard zullen gaan met een bijhorende video.

Verjaardagsconcert

BEUK, de band van zanger/bassist Roel Jacobus, gitarist Meyke Demey en drummer Laurent De Moor, bestaat in 2024 10 jaar en viert dit op zaterdag 2 maart met een groots optreden in Cactus Muziekcentrum Brugge. Tickets voor ‘10 jaar BEUK’ kosten 17 euro en kunnen nu besteld worden. De feestelijke support komt van Mr. Myst en Graspop top-dj Rock The Fox (Jef Verheijen).

BEUK speelde al meer dan 240 concerten, waarvan ruim 20 in de Londense rockscene. Na het album ‘Strak Plan’ (2017) in eigen beheer volgden bij Parsifal Record Label de EP ‘Dynamiet’ (2019), het album ‘Beuker’ (2021) en de EP ‘Niemand Zonder Jou’ (2022).