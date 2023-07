Zoon van Aspe-acteur schrijft nieuwe boeken over Van In

Twee jaar na de dood van Pieter Aspe wordt zijn personage Van In nieuw leven ingeblazen door jeugdboekenschrijver Jonas Boets. De roman heet toepasselijk ‘Reünie’.

In de 45 misdaadromans die Pieter Aspe schreef draaide alles rond de fictieve Brugse commissaris Pieter Van In, die bijna 20 (!) jaar geleden ook tot leven kwam in de reeks Aspe. Daar werd hij vertolkt door Herbert Flack.

Oorspronkelijk zouden er nog een aantal verhalen geschreven worden met Van In, intussen met pensioen, maar daar kwam een einde aan toen Aspe in het voorjaar van 2021 overleed.

Dode pater

In samenspraak met zijn nabestaanden keert Van In terug, weliswaar met een prequel. Met andere woorden: de verhalen spelen zich af vóór de boeken van Aspe. Daarin is hij al commissaris, en heeft hij al kennis gemaakt met zijn onafscheidelijke collega Guido Versavel. De twee worden geconfronteerd met een intrigerende zaak: tijdens een reünie in het Brugse Sint-Lodewijkscollege wordt een pater dood aangetroffen in zijn klaslokaal.

Het verhaal wordt geschreven door Jonas Boets, die al meer dan 20 jaar succesvolle boeken voor kinderen, jongeren en volwassenen schrijft. Hij houdt naar eigen zeggen van de combinatie van spanning en humor. Na een eerste succesvolle thriller ‘Doe maar gewoon’, waarin hij zijn jeugdpersonage Sam Smith ouder laat worden, maakt hij nu de speurders van Pieter Aspe wat jonger.

Links zien we Herman Boets, vader van de huidige auteur. © VTM

Leuk detail: de vader van Jonas is Herman Boets, die in de reeks het personage van de wetsdokter vertolkte.