Winterse verhalen als afsluiter van SamenLezen

De geheime locaties waarmee de organisatoren van SamenLezen spelen, werpen nu steevast hun vruchten af. Het was opnieuw full house voor de laatste lezing in 2022, met als thema ‘Winterse verhalen’. Hiervoor werd er uitgeweken naar het mooie winkelinterieur van bloemenzaak Rani op de Goethalplaats. Na een korte verwelkoming door Rani zelf zorgden Rita Latrez, Geert Tallieu, Irene Buytendorp, Linda Denys en Luc Bouckhuyt voor enkele pakkende winterse verhalen terwijl de aanwezigen konden genieten van een kopje koffie of een glaasje glühwein. Volgend jaar krijgt het SamenLezen-verhaal een vervolg dat start op maandag 6 februari 2023 met een poëziewandeling onder het thema ‘Vriendschap’.