Wim Belaen schrijft met ‘De Vloek van Aïda’ zijn vierde misdaadroman: “Start van een nieuwe reeks?”

Er rommelt iets in het Italiaanse Verona. Tenminste, in de nieuwste misdaadroman van Wim Belaen. De dirigent en directeur van kunstacademie Art’Iz schreef al een spannende trilogie, die zich deels in de wereld van de opera en klassieke muziek afspeelde en keert nu naar die setting terug in zijn nieuwste boek ‘De Vloek van Aïda’. Hoofdpersonage Lukas Lang moet er tegen wil en dank een moordmysterie oplossen.

Wim werkte als dirigent al samen met symfonieorkesten in binnen- en buitenland. Hij woont in Kruisem, maar werkt in het dagelijks leven als directeur van kunstacademie Art’Iz in Izegem. In 2017 liet hij voor het eerst een andere kant van zichzelf zien toen hij debuteerde met zijn eerste boek ‘Het Venetiaans Concerto’. De belevenissen van topdiplomaat Lord Percy Ashdown vielen zo in de smaak dat een vervolg niet kon uitblijven. Van de bekende uitgeverij Houtekiet kreeg hij het vertrouwen om met ‘Het Londens Kwartet’ en ‘Parijse Rapsodie’ zijn gesmaakte trilogie af te werken.

“Ik keer terug naar de wereld van de opera en klassieke muziek”

“Toen had ik het gevoel dat het verhaal was afgerond en dat het tijd was om die personages te begraven”, vertelt Wim. “Ik had er alles uit gehaald wat ik wilde, maar de schrijfmicrobe had me nog steeds te pakken. Na een goed gesprek kreeg ik van de uitgever te horen dat ze verder met mij wilden werken. Zo ontstond het idee voor een misdaadroman met volledig nieuwe personages en zag mijn nieuw hoofdpersonage Lukas Lang het licht. Hij is een half Chinese, half Belgische gerenommeerde dirigent die de kans van zijn leven krijgt als hij de iconische opera Aïda van Verdi in de Arena van Verona in goede banen mag leiden. Maar natuurlijk loopt er van alles mis. Een kostuumontwerper van de opera wordt het slachtoffer van een gruwelijk ongeluk, een dirigent pleegt zelfmoord en het kantoor van de intendante wordt afgeluisterd. Lang is geen detective pur sang, maar wordt willens nillens in dat mysterie meegesleurd en vermoedt al gauw dat er een moordenaar aan het werk is.”

Verona als decor

Het concept kreeg vorm toen Wim zelf op bezoek was in Verona. “Ik woonde er voor mijn huwelijksverjaardag de opera ‘La Traviata’ bij. Op slag wist ik dat dit het decor voor mijn nieuwe boek moest worden. Het helpt natuurlijk als je er zelf bent geweest. Ik zou Verona dan ook bijna omschrijven als een personage op zich. Het boek speelt zich overigens niet alleen daar af. De zus van Lang blijkt een IT-genie te zijn en ontrafelt mee de plot vanuit Ohio en Aachen. Ook haar heb ik graag geportretteerd en afhankelijk van wat de lezer smaakt, denk ik er over na haar een grotere rol toe te bedelen. Zeker in mijn eerste boek kwam de wereld van de opera en klassieke muziek al uitvoerig aan bod en nu keer ik terug naar die prachtige setting. Ze biedt enorm veel mogelijkheden en het helpt natuurlijk dat ik er zelf thuis in ben.”

Zelf omschrijft Wim zijn boeken als een mix tussen die van Dan Brown (o.a. The Da Vinci Code en Het Bernini Mysterie), Scandinavische auteurs als Stieg Larsson (De Millennium-trilogie) en de Thomas Berg-reeks van landgenoot Jo Claes. Hij ziet nog meer mogelijkheden in het personage van Lukas Lang. “Dit zou wel eens de start van een nieuwe reeks met hem als protagonist kunnen zijn”, vertelt hij. “De uitgeverij ziet dat alvast zitten, nu nog even afwachten of de lezer het allemaal kan smaken, maar ik heb er vertrouwen in. Er rijpt alvast een idee om naar de balletscène in Rusland te trekken.”

Het boek is vanaf 30 november verkrijgbaar in de boekhandel. Die dag is er naar aanleiding van de lancering om 19.30 uur een gratis muzikaal literaire voorstelling in CC De Mastbloem in Kruisem. “Acteur en verteller Benjamin Sercu brengt een stukje verteltheater, gebaseerd op mijn boek terwijl pianiste Anke Steenbeke en sopraan Charlotte Asberg voor de muzikale omkadering zorgen”, vertelt Wim. “Er is interesse om dat concept breder te brengen en ermee naar theaters te trekken. Het is alvast de bedoeling dat er op termijn ook een boekvoorstelling in Izegem zal plaatsvinden.”