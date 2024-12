Voorstelling 40ste jaarboek Heemkundige Kring: “Naast jaarboek ook kalender met mooie lokale zichten”

De Heemkundige Kring stelt op zondag 22 december zijn 40ste jaarboek voor. Het jaarboek bestaat uit meer dan 200 pagina’s, met onder andere een artikel van wijlen Modest Maertens.

Het jaarboek omvat niet minder dan 16 artikels, waarbij ook een artikel over La Blonde des Flandres, oftewel het Lichtervelds Blond bier, geschreven door Luc Haeghebaert. “Alle artikels zijn gevarieerd van inhoud, rijk geïllustreerd, geschreven en samengesteld door auteurs van eigen bodem”, vertelt Luc Haeghebaert in naam van de Heemkundige Kring Karel Vandepoele. “Moderator Johan Vandenbussche zal in een vraaggesprek met enkele auteurs de inhoud doorlopen en een voorsmaakje van de teksten geven.”

Gelukszoekers

Filip Vandevyvere brengt een In Memoriam van Modest Maertens, auteur van ‘De Stille Strijd van burgemeester Eugeen Callewaert’. Modest overleed in juli van dit jaar. Postuum wordt een artikel gepubliceerd van Modest Maertens, met als titel ‘Wolfenbüttel’. Verder zijn er onder andere artikels over Lichterveldse gelukszoekers naar Amerika (Frans Vanzieleghem), De wedervarens van Lichterveldenaar Henri Olivier in de VSA (Mia Declercq), deel twee Van cichorei en asten in Lichtervelde (Marc Cappelle). En wie meer wil weten over Marktzanger Achille Coppenolle, vindt informatie in het artikel van Frans Vanzieleghem.

Handig formaat

“Het jaarboek omvat iets meer dan 200 bladzijden, het voorwoord werd opnieuw geschreven door burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn. Naast het jaarboek is er de heemkundige kalender 2025, met een dozijn zichten van Lichtervelde, oud en nieuw, in een handig formaat.”

De voorstelling vindt plaats op zondag 22 december om 10.30 uur in Huis Vancoillie, Statiestraat 177. Na de voorstelling kan het nieuwe jaarboek afgehaald worden en kan een kalender gekocht worden aan 5 euro (gratis voor wie zijn lidgeld op tijd betaalde).