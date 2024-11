Voormalig doelman Glenn Verbauwhede lanceert biografie: “‘Kamikaze’ is puur en onversneden, net zoals mezelf”

Glenn Verbauwhede (39) lanceert vandaag zijn biografie. De voormalige doelman van onder andere KV Kortrijk blikt in ‘Kamikaze’ terug op zijn fascinerende levenswandel en gaat daarbij geen enkel taboe uit de weg. “Puur en onversneden, zoals mezelf”, zegt hij.

Weinig (ex-)doelmannen die zo tot de verbeelding spreken als Glenn Verbauwhede.

96 wedstrijden in onze vaderlandse hoogste voetbalafdeling, jeugdproduct van Club Brugge, een clubicoon van KV Kortrijk en een parcours dat tot bij de Zuid-Afrikaanse voetbalclubs en goudmijnen leidt.

Cultfiguur

Zeven jaar geleden hing hij de keepershandschoenen aan de haak, nu heeft de cultfiguur zijn biografie klaar.

Neergepend door de van Lauwe afkomstige auteur Thijs Delrue, neemt Verbauwhede in Kamizake geen blad voor de mond. “Een persoonlijkheid zoals er te weinig zijn in het hedendaagse voetbal, maar ook een eeuwige clown die zichzelf af en toe in de voet schiet”, klinkt het.

Successen en mislukkingen

Nadat Glenn Verbauwhede in de populaire podcast MIDMID twee fel gesmaakte passages maakte, is zijn verhaal nu ook in boekvorm te lezen.

Hij becommentarieert onder andere de legendarische kamikaze in Zuid-Afrika toen hij met het hoofd vooruit naar de benen van een tegenstander dook, maar zijn vele successen én mislukkingen gaat hij niet uit de weg. “Ik vertel mijn verhaal puur en onversneden, zoals ik ook zelf ben”, aldus Verbauwhede.