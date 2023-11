Voorleesweek in De Leestuin

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek, van 18 tot 26 november, zetten ‘Iedereen Leest’ en bibliotheek De Leestuin jaarlijks het belang en het plezier van voorlezen in de kijker. Deze keer doen ze dat met de slogan ‘Word jij mijn voorleesbuddy?’

De voorleesbuddy’s zijn vrijwilligers van de bib, die kinderen met veel plezier meenemen in de wondere wereld van het boek. “Tijdens de voorleesweek zet de bib hen dan ook graag in de kijker. De buddy’s helpen mee van kinderen echte lezers te maken of ze ondersteunen kinderen die wat moeilijker lezen. Sommige vrijwilligers lezen ook voor aan een groter publiek”, legt schepen van Bibliotheek Kristof Vermeire uit.

“In de bib vind je kamishibai-vertelplaten en de bijhorende theatertjes, ideaal om aan een groepje kindjes voor te lezen. De Bredense kleuterklassen kunnen zo rekenen op een voorleesmoment in de bibliotheek.”

Spelenderwijs

Je kan al heel vroeg beginnen met voorlezen. Kinderen die al heel vroeg in boekjes kijken, leren sneller lezen en hebben het gemakkelijker op school. Laat boekjes overal in huis slingeren. Zo kunnen ze die spelenderwijs ontdekken, blaadjes omslaan, knabbelen op de randjes (badboekjes zijn hiervoor ideaal). Kom alvast het gratis boekengeschenk ophalen in het consultatiebureau van Kind en Gezin (voor baby’s vanaf 6 maanden) of in de bib (voor baby’s van 6 maanden en voor peuters vanaf 15 maanden) of kom de boekjes lenen in de bib.

De Bredense bibliotheek organiseert op zaterdag 25 november om 10.30 uur een voorleesmoment voor Bib-bengels. Kinderen tussen 4 en 6 jaar kunnen komen meeluisteren en kijken naar het verhaal over de Sint. Na het voorlezen is het tijd om te knutselen.

Wil je ook voorleesbuddy worden? Neem dan contact op met bibliotheek De Leestuin op 059 33 91 90 of balie.bibliotheek@bredene.be. (MM)