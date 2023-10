Voor Wim Lagae gaat het ‘Sneller, Groter en Gekker’: Lendeleedse sporteconoom met derde boek in drie jaar

‘Sneller Groter Gekker’ is de op het eerste gezicht wat vreemde titel van het derde boek dat de Lendeleedse sporteconoom Wim Lagae op het brede publiek loslaat. In drie jaar tijd. Hoewel hij vorig jaar gezworen had dat hij dit niet zou doen. En toch. Zijn nieuwe boek is zelfs een flink stuk lijviger geworden dan het vorige. Hij heeft in elk geval zijn eigen, zwierige en luchtige schrijfstijl gevonden.

Na Koerszaken en Koersdromen hadden we misschien zoiets als Koerskoorts kunnen verwachten, want Wim Lagae blijft als bijna-zestiger bezeten door de koers. Niet voor niets zakte hij onlangs weer van zijn huidige woonplaats Temse af naar het dorp van zijn jeugd om in Lendlee Koerse eerste te worden in zijn leeftijdscategorie. Hij is ook steeds meer bekend als de scherpzinnige waarnemer van alles waar sport en economie elkaar raken. Er gaat geen week voorbij of media in binnen- en buitenland vragen hem zijn licht te laten schijnen over allerlei fenomenen zoals recent de mogelijke megafusie van Quick-Step en Jumbo.

Ook voetbalfan

“Ja, het is toch sterker geweest dan mezelf,” zegt Wim Lagae. “Maar ik heb willen tonen dat mijn interesse veel verder gaat dan alleen wielrennen, al heb ik dat wel met de paplepel meegekregen. Van jongs af ben ik ook voetbalfan – van KV Kortrijk – deze sport komt in dit boek ook ruim aan bod, maar evengoed atletiek of tennis tot en met boksen, een sport waar ik nota bene niets mee heb. Ik zie dit boek als een samenvatting van 30 jaar activiteit in het sportbusinessvak.”

“Het is best een zwaar project geweest. Eigenlijk heb ik de voorbije maanden elk moment dat ik alleen was, geschreven.” Hij vond voor zijn nieuwe boek eerst geen rode draad. Tot hij aan de olympische slogan Citius, altius, fortius (sneller, hoger, sterker) dacht en daar maakte hij dan Sneller, Groter, Gekker van… “Stel je voor dat men de marathon in minder dan twee uur gaat lopen! Wie had ooit kunnen denken dat het veldrijden zo groot zou worden en dat Sven Nys – van wie wijlen mijn moeder Dina grote fan was – bij zijn afscheid twee sportpaleizen zou vullen? En sport gaat natuurlijk ook gepaard met businessgekte.”

Kuurne-Brussel-Kuurne

Zijn derde boek is iets minder doorspekt door persoonlijke of regionale verhalen. Ontbreken doen ze zeker niet. Zo brengt hij uitgebreid het merkwaardige verhaal van Kuurne-Brussel-Kuurne en dan laat hij zijn gedachten afdwalen naar 7 maart 1982. Die dag staat hij zelf als junior aan de start van het afwachtingscriterium. Hij pikt een premie van 100 frank mee en wordt zelfs tweede. Intussen moet hij als sporteconoom vatststellen dat het aantal jeugdkoersen in vrije val is. Onder meer door afhakende vrijwilligers.

In het voetbal belicht hij onder meer KV Kortrijk en Cercle Brugge, de twee ploegen waarmee hij familiaal raakpunten heeft en hoe zij nu in buitenlandse handen zijn. ‘Overhandig nooit de sleutels van je huis aan een onbekende’ luidt de slotzin van het hoofdstuk ‘Businessgekte in het voetbal’.

Jean-Pierre Coopman

Als Wim Lagae het deze keer toch over de bokssport heeft, kan Ingelmunsternaar Jean-Pierre Coopman niet ontbreken. Wim: “Op die 20ste februari 1976 was vader Marcel in het holst van de nacht opgestaan, had zijn mannelijke kroost gewekt en op ons fonkelnieuw tv-toestel zagen we de kamp tussen Jean-Pierre Coopman en Mohammed Ali…”

Het is niet evident voor een professor – hij doctoreerde precies 30 jaar geleden in de economische wetenschappen – om voor een breed publiek te schrijven. Niet voor niets ontving hij in 2022 de jaarprijs Wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor het toegankelijk maken van academische materie.

En in 2024 een nieuw boek? “Zeker niet, ik las nu voor járen een schrijfpauze in”, lacht hij…