Vijfentwintig gedichten sieren vensterramen tijdens poëzieweek

In Alveringem, Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge prijken op verschillende ramen gedichten. Het betreft een initiatief van CO IJzervallei in samenwerking met de bibliotheken van Alveringem, Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge naar aanleiding van de Poëzieweek. De literaire pareltjes zijn nog tot 1 februari te bewonderen.

Cultuuroverleg IJzervallei zocht eind vorig jaar vijfentwintig gastgezinnen die op een raam van hun huis een gedicht wilden aanbrengen. Die oproep viel niet in dovenmansoren. Op korte termijn werden voldoende kandidaten gevonden. Illustratrice Louise De Meester pende de gedichten de voorbije dagen vakkundig neer op de ramen. Het gaat om poëzieparels van kleppers als Mustafa Kör, Marieke Lucas Rijneveld, Kristien Hemmerechts, Joke Van Leeuwen, Johan Sebastiaan Stuer en Ilja Leonard Pfeijffer.

Het project kreeg de naam ‘Weesgedichten’ mee met dichteres Maud Vanhauwaert als meter. Van haar pronkt trouwens het gedicht Passant op een raam van het Esenkasteel in Diksmuide. Ook Laurence De Backer uit de Hogebrugstraat in Lo stelde een adoptieraam ter beschikking om een weesgedicht op aan te brengen. Zij koos voor het gedicht Blarenseizoen van Marieke Lucas Rijneveld.

“Ik heb dat gedicht gekozen omdat ook ik moeilijke en gemakkelijke dagen heb”, zegt Laurence. “De mensen hebben zoveel aan hun hoofd. Het leven wordt duurder, de oorlog in Oekraïne, kopzorgen, noem maar op. Zelf moet ik leren leven met een ziekte. Iedereen heeft dus wel eens stress. Maar die moet je af en toe van je af kunnen zetten. Even tijd nemen voor jezelf en doen wat je graag doet.”

Godelieve Brassaert uit de Zuidstraat in Lo heeft het gedicht Geestdrift van Michaël Vandebril op haar raam staan. “Ik had de oproep gelezen, maar reageerde eigenlijk te laat”, zegt Godelieve. “Zo heb ik het gedichtje niet zelf kunnen kiezen. Het was het laatste. Maar ik vind het goed en passend.”

Het project Weesgedichten loopt ook in tal van andere Vlaamse steden en gemeenten. In totaal werken negentig bibliotheken mee. De locaties van de vijfentwintig gedichten in Alveringem, Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge zijn terug te vinden op co-ijzervallei.be/projecten/weesgedichten-2023/.