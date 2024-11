Vanaf 2025 boekenruilkastjes in Bredene

Vanaf 2025 kun je in Bredene boeken ruilen via boekenruilkastjes, die op elke wijk zullen opgehangen worden. Het gemeentebestuur sluit daarmee aan op het netwerk van mini-bibliotheekjes of ‘little free libraries’.

Boekenruilkastjes brengen boeken dichter bij mensen en geven boeken een nieuw leven. “Vanaf begin 2025 komen er in Bredene verschillende boekenruilkastjes in de wijken. Het concept is simpel: je neemt een boek uit het kastje en zet er eentje voor in de plaats. Een ideaal moment om eens de eigen boekencollectie op te ruimen. Via de boekenruilkastjes kan je een mooi boek in contact brengen met een nieuwe lezer en je kan zelfs een boodschap in het boek achterlaten voor de volgende lezer. En hopelijk vind je zelf in het kastje een boek waar iemand erg van heeft genoten. Dit kan je bij je houden of na het lezen opnieuw in een boekenruilkastje achterlaten”, vat schepen van Bibliotheek Kristof Vermeire (Team Bredene) samen.

Het principe van circulair denken rond boeken wordt volgens Vermeire nu al toegepast in bibliotheek De Leestuin via de collectieverkoop, schenkingen aan scholen en het zomerproject boekenjagers. “De bib plaatst dan een hint op haar sociale mediakanalen en zo start de zoektocht naar het boek.”

De boekenruilkastjes worden momenteel ineen geknutseld in samenwerking met een Oostendse school. “In de loop van 2025 zullen ze in het straatbeeld verschijnen. We starten met eentje per wijk. Als het project succesvol blijkt, kunnen we het aanbod dan nog uitbreiden”, besluit Kristof Vermeire. (MM)