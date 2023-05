Van pizza tot panettone, Belinda’s Italiaanse bakboek is uit

In haar nieuwste kookboek deelt Belinda MacDonald haar liefde voor Italië en de Italiaanse keuken in een bloemlezing van 60 authentieke, nauwkeurig uitgewerkte recepten, doorspekt met historische anekdotes en handige tips. ‘Belinda’s Italiaans bakboek’ is geïllustreerd met verleidelijke foto’s van pizza’s, focacciabrood, amarettikoekjes en torta caprese die je doen watertanden.

Hoewel Belinda (49) opgroeide in Australië in het landelijke Wagga Wagga (New South Wales), strandde ze na een reis door Europa aan de Belgische kust. Intussen is het meer dan 20 jaar geleden dat ze haar grote liefde, Gianni Biebuyck, volgde naar zijn hometown Oostduinkerke. In 2003 trouwde het jonge stel. Belinda ontpopte zich tot een ambitieuze onderneemster die zich snel integreerde en zich aardig weet te redden in het Nederlands. Belinda en Gianni openden samen Belinda’s Kitchen op de Zeedijk in Oostduinkerke en het succes van de ambachtelijke, huisgemaakte koekjes en gelati in hun ijssalon/coffeeshop bleef niet uit. Belinda legt de lat dan ook bijzonder hoog.

Inspiratie

Alleen de beste ingrediënten komen in aanmerking en die koopt ze bij voorkeur bij lokale ambachtelijke producenten. Dat leidde tot haar eerste boek: Belinda’s Homemade Cookies, een wereldreis door koekjesland. Tijdens haar buitenlandse reizen snuift Belinda alle geuren en culturen op die haar inspireren om nieuwe ideeën en recepten uit te werken, maar vooral Italië heeft haar hart veroverd. Daar keert ze regelmatig terug. Ze volgde er al vele cursussen en een masterclass bij een Italiaanse pizzaiolo. Sinds Belinda en Gianni vorig jaar de deuren openden van La Cucina Antica Ristorante is de liefde voor Italië nog intenser geworden. In haar keuken met een authentieke Zanelli-pizzaoven kan Belinda zich helemaal uitleven. Ze bakt pizza’s met eigen natuurlijke gist, ze kneedt haar eigen brooddeeg en draait verse pasta… “Ik sluit geen compromissen, letterlijk alles is huisgemaakt”, benadrukt Belinda.

Stap voor stap

“Gianni en ik zijn dol op de Italiaanse keuken, en ik wil niets liever dan al die lekkere recepten delen! En ik geef ook graag tips mee, zoals over de oventemperatuur, de bloemsoorten, over mijn voorkeur voor lievito madre (Italiaanse zuurdesem)… Ik wil ook misverstanden uit de wereld helpen: iedereen kan Italiaans brood of pizzadeeg maken, en dat kan perfect in een gewone oven. Ik leg alles stap voor stap uit in mijn boek! En als het een keertje snel moet gaan, dan kan je ook bakken met droge gist.” (MVO)

Wie niet kan wachten om met de recepten van Belinda een perfecte pizzabodem te bakken of authentieke limoncello-cakejes bij de espresso te serveren, kan het 176 pagina’s tellende Italiaanse bakboek kopen voor 25,99 euro in de boekhandel of via www.lannoo.be/nl/belindas-italiaans-bakboek