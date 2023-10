Valt bib voor blinden zonder centen?

Luisterpunt, de bibliotheek voor mensen met een leesbeperking, dreigt volgend jaar zonder middelen te zitten. Er is immers nog altijd geen plan om het initiatief structureel te subsidiëren. Luisterpunt is nochtans populair: in 57 West-Vlaamse gemeenten werkt minstens één bibliotheek ermee samen.

Luisterpunt is een Vlaamse bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. Ze voorzien brailleboeken en boeken die ingelezen worden voor blinden, mensen met dyslexie, afasiepatiënten… Voor iedereen die een bepaalde leesbeperking heeft dus. In onze provincie is het aanbod van Luisterpunt in maar liefst 57 van de 64 gemeenten beschikbaar, enkel de bibliotheken in Mesen en Oudenburg zijn nog geen lid. Daarnaast zijn er vijf West-Vlaamse gemeenten waar geen bib aanwezig is. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) opvroeg.

“Iedereen, ongeacht zijn of haar beperking, moet zorgeloos een boek kunnen lezen of informatie kunnen vinden in boeken.”

“Onze bibliotheek heeft geen bibliothecaris meer, omdat we heel beperkte openingsuren hebben. Op woensdag en twee zaterdagen per maand wordt de bib gerund door vrijwilligers. Er is dus niemand om zich bezig te houden met dergelijke samenwerkingsverbanden. Het heeft gewoon niet veel nut om bij ons zoiets op te starten”, aldus schepen Maité Hellem uit Mesen, de kleinste gemeente van Vlaanderen. In Oudenburg zijn ze wel van plan om binnenkort zo’n samenwerking op te starten. “Momenteel verwijzen we aan de balie wel actief door naar Luisterpunt, maar zelf hebben we nog geen aanbod. Het is er eigenlijk gewoon nog niet van gekomen sinds de aanwerving van onze nieuwe bibliothecaris in 2021”, klinkt het bij schepen Stijn Jonckheere.

Steun nodig

Los van de plaatselijke bibliotheken is Luisterpunt ook actief in 17 lokale dienstencentra, 100 woonzorgcentra en 471 scholen (van elk niveau) in West-Vlaanderen. Ook in andere provincies liggen de cijfers hoog. Maar ondanks de stijgende populariteit van de organisatie is er geen structurele financiering voorhanden. Eind vorig jaar kon Luisterpunt rekenen op 75.000 euro steun van het Departement Onderwijs, op vraag van Loes Vandromme. Daarmee konden zij de hogere kosten in het kader van digitalisering opvangen, konden ze extra instructie- en didactisch materiaal voorzien en hebben ze meer ingezet op het begeleiden en informeren van scholen over hun werking. Maar als er niets verandert, komt de vzw volgend jaar opnieuw zonder middelen te zitten. Daarom pleit Vandromme voor langdurige steun in de vorm van structurele subsidies. “Leesmogelijkheden voor mensen met een leesbeperking in bibliotheken, scholen of woonzorgcentra zijn niet zomaar een extraatje, ze zijn cruciaal voor het creëren van een inclusieve samenleving. Iedereen, ongeacht zijn of haar beperking, moet zorgeloos een boek kunnen lezen of informatie kunnen vinden in boeken.”