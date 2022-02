Urbanus ontvangt gouden boek voor zijn autobiografie

Urbanus kwam eind vorig jaar op de proppen met zijn autobiografie. Het werd een lijvig boek van meer dan 500 pagina’s vol anekdotes, grappen en grollen, van in zijn jeugd tot nu. Het boek is inmiddels aan een derde druk toe en de Brugse distributeur van het boek, Groep 24, vond de tijd rijp om een gouden exemplaar te overhandigen.

Urbanus blijft een van de allergrootste komieken van dit land: ontelbare zaalshows, de hoofdrol in enkele van de meest bekeken Belgische films ooit, een eigen Monopoly-gezelschapsspel, verschillende gouden platen met zijn albums, een eigen stripreeks, … Het lijstje lijkt eindeloos. Aan die onmetelijke rij aan verschijningen is er sinds oktober 2021 dus een autobiografie toegevoegd.

Als een theatershow

Het boek is op en top Urbanus, zonder een ghostwriter schrijft hij zijn verhalen van immense anekdotische waarde neer als een theatershow. En dat wordt ook bij het publiek gesmaakt. Vlak na de lancering moest er al voorzien worden in een tweede druk, die nog net klaar was voor de feestdagen. Ondertussen is ook een derde druk gemaakt en ook die is bijna uitgeput.

Bij wijze van gimmick liet distributeur van het boek, Groep 24, het boek in een gouden versie maken en overhandigde het boek met trots aan Urbanus.

Blijft zeer populair

Zaakvoerder Kristof De Block vertelt: “In de muziekwereld worden er slag om slinger gouden platen uitgereikt voor vlot verkopende singles en albums. Na meer dan 10.000 verkochte boeken vonden we dan ook het gepaste moment om een gouden boek te maken en te overhandigen. Iets wat in principe niet echt gedaan wordt in de boekenwereld maar Urbanus doet ook wel vaker dingen die nog nooit eerder gedaan zijn. Wij organiseren met Groep 24, onder de merknaam Comedyshows.be, ook steeds de theatervoorstellingen van Urbanus en zien daar ook de niet aflatende vraag naar kaartjes. De man blijft ongelofelijk populair, of het nu in boek of theatervorm is. Een gouden boek is dus zeker op zijn plaats, we nodigden Urbanus maar wat graag uit op ons kantoor in Sint-Michiels.” aldus de Bruggeling.