Tweede dichtbundel Hugo Salens met een hoek af

Hugo Salens gooit het in zijn tweede dichtbundel over een andere boeg. Het lolboekje doet glimlachen met luchtige en komische verzen, bedenkingen en woordspelingen. “Er is ook letterlijk een hoek af”, zegt de Oostendenaar.

Vorig jaar debuteerde Hugo Salens (59) met een eerste dichtbundel, Vitamine P. “Pas zes jaar geleden startte ik met het schrijven van poëzie. Naar aanleiding van het overlijden van mijn moeder had ik een gedicht geschreven. Er kwamen positieve reacties, ik bleef schrijven en postte het op Facebook. En ook daar waren er aanmoedigingen. Dat resulteerde in Vitamine P met poëzie rond maatschappelijke thema’s”, zegt Hugo Salens. In het dagelijkse leven is hij begeleider bij maatwerkbedrijf De Oesterbank. “Lezers gingen mijn gedichten gebruiken in de klas, om op te hangen of voor een plechtigheid. Ik ben blij dat ze zo nog meer tot leven komen.” Van Vitamine P werden inmiddels 250 exemplaren verkocht en Hugo trad ook al twee keer op tijdens een poëzieontbijt op de Paulusfeesten.

Grappig

“Ik ben van nature een optimist en als blijdenker maakte ik ook tal van gedichten met een humoristische inslag en met een hoek af. Gebaseerd op ervaringen, verbeeldingen en woordspelingen. Ze toveren een glimlach bij de lezer. En het is bewezen dat humor goed is voor de fysieke en geestelijke gezondheid. Mensen met gevoel voor humor leven langer”, duidt Hugo zijn twee bundels. Grappige poëzie is ook dun gezaaid. “Naast Toon Hermans, Denis Nowé, Mario De Koninck en Johan Sebastiaan Stuer ken ik geen andere humordichters.”

Lees Je Blij is zijn nieuwe bundel met vrolijke rijmgedichtjes en plezante verzinsels. “Ik gebruik vaak humor en in conversaties die vastlopen of meningsverschillen biedt humor vaak een oplossing. Het lokboekje lijkt me ideaal voor op het toilet, in de wachtzaal of om in de kantine te lezen. Het is pure ontspanning. Het leven is al ernstig genoeg.” (EFO)

‘Lees je blij’ is te koop bij Corman, De Witte Zee en bij de auteur (salens.hugo@telenet.be) aan 15 euro.