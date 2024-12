Trees Coucke schrijft boek over sterven en zorg: “Het is soms mensonwaardig”

Trees Coucke (66) stelde haar tweede boek ‘Mogen wij nog sterven’ voor in Roeselare. Daarin beschrijft ze haar ervaringen in de verpleegkunde, en ze vraagt zich af waarom we soms zo hardnekkig zijn in onze zorg.

“Mijn eerste boek, Mijmeren over zorg, dateert van 2,5 jaar geleden”, vertelt de Waregemse Trees Coucke. “Dat boek gaat over wat zorgverleners meemaken. Mijn tweede boek, Mogen wij nog sterven, beschrijft ervaringen uit mijn loopbaan als verpleegster. Ik ben verpleegkundige, docent en vroeger directeur van een school voor verpleegkunde. Later stond ik aan de wieg van sTimul, een initiatief voor ervaringsgerichte opleiding, waarbij men concrete situaties simuleert en door, ook toekomstige, zorgverleners laat beleven. Vanuit mijn jarenlange ervaring in het werkveld en als hogeschooldocent ontwikkelde ik een eigen kijk op sterven als deel van het leven.”

“Ik heb veel gezien, soms is het mooi, soms ontluisterend. Hoe komt het dat het soms mensonwaardig is? Soms zijn mensen liever dood. Daar gaat het boek over. Ik stel me de vraag waarom we soms zo hardnekkig zijn in onze zorg. Dit is geen pleidooi voor euthanasie maar laat hen vertellen wat ze willen. Mensen zonder depressie die zeggen wat doe ik hier nog zitten te wachten tot ze sterven. Mensen die bang zijn om wat ze nog kunnen meemaken, die wachten op de dood. Waarom doen wij er niets mee?”

Eindigheid

“Al maakt sterven onvermijdelijk deel uit van ons leven, het blijft een thema waar we bij voorkeur in een boogje omheen lopen. Meestal vinden we niet de juiste woorden wanneer we met een overlijden geconfronteerd worden. Niet zelden zet de gedachte aan de eindigheid ons aan om het leven te omarmen. Het is al kort genoeg, laten we ervan genieten. Er is niks mis mee, wel integendeel.”

“Ik ben de derde van vijf die boeken schrijft in ons gezin”, zegt Trees ten slotte. “Mijn broer Jo Coucke schrijft over de kunstwereld en mijn broer Piet Coucke schrijft fictie. Ik dus over mijn ervaringen in de zorg. Het is dus een leuke vaststelling dat we allen graag boeken schrijven als Waregemnaars.” (ELD)