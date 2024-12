Tieltse leraar brengt tweede misdaadthriller uit

Nadat hij eerder debuteerde met ‘De Schaduw van Vergelding’ heeft de Tieltse leerkracht Joran Godaert met ‘Verloren Berouw’ een tweede misdaadthriller uitgebracht.

Joran (26) woont in Maria-Aalter en werkt voltijds als leraar Nederlands en geschiedenis in Campus De Reynaert in Tielt. Na jarenlang dromen over het publiceren van een eigen boek, waagde hij vorig jaar de stap naar het auteurschap. “Al sinds mijn kindertijd ben ik gepassioneerd door lezen en schrijven. Voor mij is het altijd een manier geweest om even los te komen van de realiteit. Het leek me een fantastisch gevoel om een boek uit te brengen en het in mijn boekenkast te zien staan”, zegt hij. (SV)