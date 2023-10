Thijs Delrue (44) stelt zijn boek voor in aanwezigheid van Hein Vanhaezebrouck: “Ode aan het jeugdvoetbal”

Jeugdvoetbalspeler Thijs Delrue (44) zat als 12-jarige vol dromen. Dromen van een professionele voetbalcarrière. Het roodharig voetballertje uit Rekkem was nochtans goed vertrokken, maar stopte té vroeg zijn korte carrière. In zijn boek De Koperen Kogel vertelt Thijs het hele verhaal.

“Als sportjournalist en schrijver heb ik al veel boeken op mijn palmares, maar dit boek ligt mij toch héél nauw aan het hart. Het is ‘mijn’ verhaal gezien als een ode aan het jeugdvoetbal, die een leerschool is van het leven, een universeel verhaal tussen dromen en realiteit”, zegt Thijs.

“Soort therapie”

Toen vader Delrue zijn zoontje naar een testtraining bracht bij een eliteclub was het liefde op het eerste gezicht. “Ik voelde mij daar onmiddellijk op mijn plek. En eerlijk gezegd was ik toch wel redelijk goed hoor. Maar toch ben ik op mijn 16de gestopt en daar heb ik nu nog steeds een beetje spijt van”, vertelt Thijs.

In het boek lezen we er alles over. “Het is een nostalgisch relaas waarin ik de kleedkamertaferelen, de doelpunten en de missers, de nervositeit en de euforie, de trainers en de kleurrijke délégués terug voor de geest haal. Het werd voor mij een soort therapie”, lacht Thijs.

Voorstelling

Op 17 oktober was er de boekvoorstelling in de kantine van WS Lauwe in aanwezigheid van zijn broer Klaas (Yevgueni, red.) en Hein Vanhaezebrouck (trainer van KAA Gent, red.). “De essentie van de progressie die een jeugdspeler kan en mag meemaken, staat prachtig beschreven in dit boek. Het is een boek over jeugdvoetbal geschreven met veel liefde, humor en ontroering dat ik met veel plezier heb verslonden”, aldus Hein. “Het boek is ook een ‘handleiding’ voor alle sportouders die wegwijs willen geraken in het wereldje van jeugdvoetbalspelers. Ik heb nu zelf drie voetballende zonen waar ik 100% achtersta. Ik sta vandaag dankzij hen terug een beetje op mijn geliefde grasmat”, lacht Thijs.

Na de boekvoorstelling zong broer Klaas van Yevgueni met gitaar een nieuw nummer opgedragen aan zijn voetballende ‘spitsbroeder’. Stefaan Vermeulen van WS Lauwe overhandigde die dag ook een prachtig spelersshirt aan een zichtbaar ontroerde Thijs.