Sylvère bundelt info over straatnamen Sint-Eloois-Vijve: “Op vraag van basisscholen”

Sylvère Deprez, secretaris van de Vijfse Middenstand en de Vijfse oud-strijdersbond, verzamelde de voorbije tijd heel wat informatie uit diverse bronnen over de herkomst en/of betekenis van straatnamen in zijn woonplaats Sint-Eloois-Vijve.

Het geheel werd gebundeld in een overzichtelijke brochure van 48 bladzijden waarin elke straatnaam van de deelgemeente aandacht kreeg.

“De eerste doelstelling was om – op vraag van leerkrachten uit beide Vijfse basisscholen – info te verstrekken die ze konden gebruiken als verrijking bij leeruitstappen in de eigen gemeente of tijdens hun lessen over wat reilt en zeilt in Sint-Eloois-Vijve. Dat beantwoordt ook aan de vraag uit hun leerplan om ‘Leer Lokaal’ voorop te stellen als aanzet voor het leren over grotere entiteiten”, zegt Sylvère (75).

“De basisscholen kregen alle info ter beschikking en kunnen er vrijblijvend gebruik van maken. Toen er ook belangstelling bleek vanuit diverse andere hoeken groeide de idee om de gegevens ook in brochurevorm voor andere geïnteresseerden toegankelijk te maken. Zo bereikte de samensteller een tweede doelstelling, namelijk bij een grotere groep Vijvenaren de geschiedenis van het dorp opnieuw opfrissen of voor velen ook voor het eerst onder een ruimere aandacht brengen. Uit de eerste reacties op de brochure ‘Straatnamen Sint-Eloois-Vijve’ lijkt dit aan te slaan. Van de 300 gedrukte exemplaren is er nog slechts een kleine voorraad.”

Ten slotte had Sylvère nog een derde doelstelling. Hij wilde met de brochure ook een eerbetoon brengen aan Marcel Delmotte, plaatselijke heemkundige. Marcel heeft jarenlang zijn vrije tijd besteed aan het in kaart brengen van de Vijfse geschiedenis.

“Zonder hem zou er over de geschiedenis van Vijve veel minder bekend zijn gebleven. De teksten van Marcel en het fotoarchief van Michel Coudyzer waren de onmisbare informatiebronnen voor de nieuwe brochure. Zij mogen terecht als mede-auteur van het nieuwe verzamelwerkje beschouwd worden.”

Tenslotte is er ook een ‘Beknopte historiek van de Vijfse Middenstand’ in de brochure opgenomen. Sylvère beschouwt het na 53 jaar als secretaris als dank en hulde aan al wie zich in een bestuursfunctie van de Vijfse Middenstand heeft geëngageerd en dat nog doet.

De brochure is te verkrijgen voor de prijs van 15 euro bij Sylvère Deprez – Emiel Clausstraat 76, maar ook bij Bakkerij Koekegoed en in de Hoevewinkel Lambrecht-Baart.