Superfons redt de kerstsfeer: elfjarige tekent strip voor het goede doel

Fons Margodt (11) uit de Roeselaarsestraat in Izegem trekt in de tweede helft van december naar de Warmste Week in Brugge. Hij wil er de opbrengst van zijn stripalbum ‘Superfons’ overhandigen. “Ik maakte het speciaal voor het goede doel.”

Fons Margodt is de zoon van Maarten Margodt en Tessa Soenen, die Eethuis Martess in de Roeselaarsestraat uitbaten. Hij heeft nog een zus Frauke. Het is op die locatie dat je vanaf 10 december het album Superfons kan bekomen. Maanden was hij er mee bezig, maar nu is het klaar. De avonturen van Superfons staan in een vijftien pagina’s tellend stripalbum. “In april startte ik met tekenen”, zegt Fons. “Eerst bedacht ik een scenario en dan tekende ik alles uit.”

Het leuke verhaal berust puur op fantasie. “In het album zie je een professor die door een misluk experiment half mens, half stokmannetje is geworden”, zegt Fons. “Hij wordt een kwaadaardige versie van zichzelf. Bovendien verloor hij net voor Kerstmis zijn beide ouders. Door een struikelpartij, terwijl hij een portal gun bij zich had, ontsnapte een straal die hen doodde. De boze professor wou zich wreken en voor iedereen het feest van Kerstmis vergallen. Maar dat is zonder Superfons gerekend.”

Wie de afloop van het verhaal wil kennen, moet het album lezen. Wel wil Fons nog kwijt dat de vlam van de Warmste Week er nog aan te pas komt. En precies voor die Warmste Week wil Fons zich met zijn album inspannen. “Hij is er door gefascineerd”, zegt mama Tessa Soenen. “Vroeger al volgde hij het, nu hij wat ouder wordt, is zijn interesse nog meer gewekt. Vorig jaar al bouwde hij het logo na in Lego. Ook toen rees het idee voor een stripalbum, maar dit jaar kreeg het pas echt vorm.”

Vertonghen en Co

Het album kan je kopen vanaf 10 december in het ouderlijke restaurant Martess, Roeselaarsestraat 134 in Izegem. Of via mail: eethuis@martess.be. Het kost 5 euro. “Ook in school De Kleine Tovenaar, waar ik les volg, wordt het boek verkocht tijdens het Winterforum, een feestelijke avond met standjes”, maakt Fons nog wat reclame. Het tekenen zit echt in hem. “Ik heb altijd al graag getekend. Vroeger heb ik een tijdje tekenacademie gevolgd. Later wil ik zeker verder gaan met het striptekenen. Niet dat ik professioneel striptekenaar wil worden, maar ik heb nog inspiratie voor meerdere albums. Zelf lees ik het liefst de strips van Vertongen en Co.”

“Door mijn dyslexie kan het wel zijn dat hier en daar een spelfoutje in het album geslopen is. Hopelijk vinden de mensen dat niet erg”, zegt Fons. De opbrengst van de stripverkoop wil hij persoonlijk gaan overhandigen tijdens de Warmste Week in Brugge. “Misschien gaat de opbrengst wel naar een organisatie gaat die het opneemt voor kinderen met dezelfde problematiek als Fons”, vraagt zijn mama nog. “Voor bepaalde gezinnen kan dat tot serieuze problemen leiden want niet alle hulp hiervoor wordt terugbetaald.”