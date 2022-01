Stephanie en Wouter werken samen aan ‘Emilio & Margaux’

Schrijfster Stephanie Calant en illustrator Wouter Vervaeck brachten dit jaar een vervolg uit in de boekenreeks van Emilio & Margaux. Het werd een gevoelig gelaagd boek waarbij de schrijfster en illustrator stilstaan bij de diepere betekenis van het leven.

“Alles begon bij mij met een groen dromenboekje waarin ik schreef wat ik in mijn leven wilde realiseren. Het werd een manier om dingen te verwoorden”, weet Stephanie ons te vertellen. “Als kind schreef ik ook heel veel van me af in de vorm van poëzie, kortverhalen, ervaringen. Met mijn poëzie behaalde ik enkele prijzen. Op mijn 18e startte ik een reeks kortverhalen over ‘Wiebeltje’, een pinguïn die vanalles meemaakte”.

Ook bij Wouter Vervaeck kroop de inkt waar het niet gaan kon. “Tekenen stroomt al heel mijn leven door mijn aderen. In 2017 ontmoette ik Stephanie. We hadden dezelfde droom en ze wilde ook haar eigen boek uitgeven. Mijn droom werd werkelijkheid”. Een gouden werkduo bleek geboren: terwijl Stephanie voorlas uit haar boek, schetste Wouter meteen zijn gevoel neer.

Voor jong en oud

Stephanie en Wouter kozen bewust voor een reeks voor alle generaties. Het gaat over basisgevoelens die voor iedereen hetzelfde zijn. “Probeer de boeken maar uit. Je zal merken dat ik dit verhaal niet zomaar schrijf. Dat dit betekenisvol verhaal voor vele mensen een belangrijk levensthema is: het ik-ben-niet-goed-genoeg thema en de verplichte zoektocht naar jezelf”, aldus Calant.

Het is duidelijk dat de schrijfster hier een gevoelig thema aankaart. “Het is de ideale manier om alles bespreekbaar te maken. Daarnaast hebben we ook gevoelskaarten beschikbaar en een luisterboek voor de mensen die niet graag lezen. Op die manier kunnen mensen hun gevoelens uitdrukken op een alternatieve manier” weet Stephanie ons te vertellen. “We leren onszelf vaak gedrag aan door spiegeling. Eens je doorhebt dat het niet start bij de ander, maar bij jezelf, geraak je er wel. ‘Zorg dragen’ draag ik hoog in het vaandel, maar ook dat start bij mezelf en van daaruit steun ik anderen.”

Levenservaring

De boeken werden opgemaakt vanuit de nodige levenservaring van schrijfster en illustrator. “Wij hebben al een leven lang achter de boeg. We hebben dingen gezien, gehoord en gelezen. Ons boek is dan ook geschreven vanuit onze ervaring die we opgebouwd hebben de voorbije jaren. Net daarom hebben we de pijnpunten zo intrigerend kunnen maken.”

Benieuwd hoe emoties hand in hand gaan met teksten en beelden? www.facebook.com/emiliomargaux