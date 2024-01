Schrijfster Saskia Lauwagie lanceert eigen uitgeverij: “Er is veel vraag naar e-books”

Saskia Lauwagie uit Oedelem bij Beernem schrijft momenteel de laatste pagina’s van haar vierde boek. Toch pakt ze al opnieuw uit met een groots project. Met haar uitgeverij ‘Zors Books’, die zich in de eerste plaats focust op e-books, wil ze andere schrijfsters helpen bij de publicatie van hun manuscripten.

Sinds haar eerste boek werkt Lauwagie samen met uitgeverij Storyland. “Met hen werk ik nog steeds fijn samen voor mijn boeken op papier. Helaas helpen zij niet met het maken van e-books, terwijl ik merk dat daar nu veel vraag naar is. Ook ik werk aan e-books, en doe eigenlijk heel veel zelf. Bovendien bouw ik ondertussen een netwerk op binnen de boekenwereld, waardoor ik zelf de hele procedure voor de publicatie van een e-book afwerk”, vertelt de Oedelemse.

Applicatietester

Door daarmee aan de slag te gaan, zien veel collega-schrijvers hoe Lauwagie met de verschillende stappen in het productieproces aan de slag gaat. “Ik kreeg van hen veel vragen over de verschillende platformen en registratietools. Vaak hebben ze een manuscript, maar weten niet hoe ze er verder mee aan de slag moeten.” Beroepshalve werkt de schrijver als applicatietester, waardoor ze naar eigen zeggen snel haar weg kan vinden in die procedures. “Ik mocht het voor een bevriende schrijver uitproberen en werkte vier boeken voor haar af. Ondertussen focus ik me vooral op e-books en wil ik anderen op een kwalitatieve en persoonlijke manier helpen met hun boeken.”

Van hobby tot ambitie

Aangezien haar vierde boek bijna af is, zag Lauwagie ook daarin de mogelijkheid om zelf als uitgeverij aan de slag te gaan. “Voor paperbacks gelden specifieke voorwaarden en vereisten voor de vormgeving. Het manuscript is slechts een begin, daarna duurt het nog vier tot vijf maanden vooraleer alles af is. Nu zoek ik ook voor papieren boeken uit hoe ik als uitgeverij aan de slag kan. Ik blijf dat combineren met mijn voltijdse job, maar wil er vooral voor andere schrijvers zijn. De boekenwereld staat onder druk, eigenlijk moeten we elkaar helpen. We worden een beetje aan ons lot overgelaten en moeten de kennis en ervaring die we hebben, zo veel mogelijk met elkaar delen. Eigenlijk begon dit alles met een hobby die later een passie werd, nu maak ik er een ambitie van.”

De naam van haar uitgeverij? Die heeft een West-Vlaamse kwinkslag. “Mijn vader, die ondertussen overleden is, heette George. Als klein kind kon ik dat moeilijker uitspreken en noemde ik hem Zors. Hij was ook een fervent lezer en het is eigenlijk een beetje een eerbetoon aan hem”, besluit Lauwagie.