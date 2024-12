Samen Lezen sluit leesseizoen in grandeur af in de raadzaal van het gemeentehuis

Met kerst- en nieuwjaarsverhalen uit andere continenten werd het werkjaar van Samen Lezen afgesloten. Mede-initiatiefneemster en bib-coördinator Rita Latrez: “Enkele jaren terug zagen we de belangstelling voor Samen Lezen in de bib zienderogen slinken. Toen gooiden we het over een andere boeg en werden de lezingen gegeven extra muros, dus buiten de bib-muren, op een onbekende locatie. Maandelijks hebben we een thema waarrond gelezen wordt. Dat gebeurt op een eerder niet-alledaagse locatie die pas bekend wordt gemaakt wanneer iedereen verzameld is aan de bib. Ondertussen kunnen we telkens rekenen op 20-25 deelnemers per sessie. Onze laatste lezing voor 2024 vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Meulebeke. Een unieke locatie die de aanwezigen niet onberoerd liet. Geert Tallieu en Luc Bouckhuyt waren de voorlezers van dienst. Terzelfder tijd maakten we nog tijd vrij voor ons kerstfeest. Volgend jaar breien we zeker een vervolg aan ons Samen Lezen-project. De tweede maandag van februari 2025 gaan we van start met een poëziewandeling. We houden je voort op de hoogte.” (foto Luc)