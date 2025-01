Rollegem wordt poëziedorp

Van 30 januari tot en met 5 februari is het Poëzieweek in Vlaanderen en Nederland. Ook dit jaar neemt openbare bibliotheek Kortrijk die week deel aan ‘Weesgedichten’, met Rollegem als uitverkoren poëziedorp. Siel Verhanneman is meter van het project.

Vrijwilligers zorgen ervoor dat gedichten tegen 30 januari zo’n 30 Rollegemse ramen sieren. Samen vormen ze een week lang een poëtische wandel- of fietsroute. De vrijwilligers kregen een opleiding raambelettering. Schepen Felix De Clerck bezocht de workshop. “We willen zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met kunst en cultuur, en de Poëzieweek is daar het ideale moment voor. Het project ‘Weesgedichten’ brengt deze schoonheid letterlijk op straat. Dank aan iedereen die deze pracht deelt, want zij verrijken de stad en maken haar inwoners trots”, aldus schepen van Cultuur Felix De Clerck. Sinds 9 december konden de Rollegemnaren hun favoriete gedicht adopteren. Bib Kortrijk deed een oproep naar vrijwilligers die de gedichten in de loop van januari willen aanbrengen. Ook Helena stelde zich kandidaat: “Dit project trekt me aan omdat het de poëzie uit de schaduw haalt. Dat is een kunst die verbindt en raakt”, zegt Helena.

Spelen met tekst en tekening

Om dat aanbrengen helemaal volgens de regels van de kunst te doen, kregen de vrijwilligers hiervoor eerst een workshop. Agata Smok, die eerder al ramen vormgaf voor onder meer TEXtival, gaf hen een cursus raambelettering voor ze met hun pakketjes schrijfmateriaal op pad gestuurd worden. Ze onthult ook een paar geheimen van het vak. “Experimenteren mag zeker, je moet daar niet bang van zijn. Het is een kans om een gedicht op een unieke manier op ramen aan te brengen. De vrijwilliger kan spelen met hoogte, breedte en laagte van het kader van het raam en een combinatie maken van tekeningen en tekst. Ook wat witruimte voorzien is goed. Zo komt de boodschap duidelijker over en komt die tot haar recht.” Meter van het project is Siel Verhanneman. “Ik vind ‘Weesgedichten’ zo’n mooie collectieve tour de force voor de poëzie. Het is hartverwarmend om te zien hoe bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers de handen uit de mouwen slaan om gedichten op vensters en vitrines te plaatsen over het hele land. Om elk jaar opnieuw de fierheid te zien in de berichtjes van mensen die me laten weten dat ze een van mijn gedichten adopteerden. Als meter zal ik er alles aan doen om een licht te laten schijnen op alle inspanningen voor de poëzie.”