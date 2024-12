Roland Derveaux in jaarboek West-Vlaamse schrijvers

In het Brugse stadhuis werd onlangs ‘Jaarwerk MMXXIV’, het tiende jaarboek van de vereniging van West-Vlaamse schrijvers, voorgesteld. Het is een jubileumboek geworden en er werd ook een jubileumprijs uitgereikt aan Bart Moeyaert. Merkwaardig genoeg werd in het boek ook een selectie geplaatst van de Oostrozebeekse schrijver Roland Derveaux uit zijn reeks over maritiem literatuur. “Ik ben heel trots en blij”, opende streekschrijver Roland Derveaux. Met zijn reeks over ‘als de zee roept’ is streekschrijver Derveaux (80) niet aan zijn proefstuk toe. Zo heeft hij al 8 streekromans en twee dubbele verzenbundels op zijn actief. “Velen stellen zich de vraag hoe het komt dat een ‘binnenlander’ zich gaat verdiepen in de boeken die met de zee en de kust te maken hebben. De precieze aanleiding is mijn collegevriend Pol Vanbosseghem die op een van zijn zoektochten op rommelmarkten op het familierelaas stootte geschreven door Annie Teetaert uit Heist. Die naam deed bij mij een belletje rinkelen. In 1957-58 deelde Arthur, haar jongste broer, de collegebanken met mij. Hij werd later visser en verdronk op 13 januari 1984 toen de boot kapseisde en de vierkoppige bemanning de dieperik inging. Deze prikkels hebben ertoe geleid dat ik besloot om aan Arthur Teetaert een herinneringsjaar te wijden op Facebook. Meteen ging ik bladeren in boeken over het milieu van vissers en zeebonken in de loop der tijden. Van elk gelezen boek maakte ik een soort resumé die ik publiceerde. Mijn schrijfsels werden opgemerkt door de makers van het jaarboek MMXXI.Vanzelfsprekend was ik met dit voorstel enorm in de wolken want het is een hele eer om als auteur in dit boek te worden opgenomen. Heel concreet beperkt mijn bijdrage zich van bladzijde 72 tot bladzijde 101 en mijn bijdrage is een herdenking aan Arthur Teetaert. Ik zou willen besluiten met de opmerking dat ik als eenvoudige schrijver bijzonder fier ben in dit jaarboek te mogen prijken”, besluit hij. (CLY)