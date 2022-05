Ria Anyca publiceert vijfde roman: “Verhaal gaat over partnergeweld en is gebaseerd op mijn reportages als journalist”

De Hoogleedse auteur Ria Anyca heeft met De val van een engel haar vijfde roman uitgebracht. Het verhaal is fictief maar wel gebaseerd op de tientallen gevallen van huiselijk geweld waarvan Anyca als journaliste getuige was. “In elk persoonlijk verhaal duiken dezelfde patronen op.”

Na heel wat jaren als opvoedster en leerkracht opvoedkunde startte Ria Anyca als freelancer voor diverse kranten en tijdschriften. Sinds 2017 legt ze zich volledig toe op het schrijven van boeken, waarbij ze zich richt op sociaal-maatschappelijke thema’s. Na onder meer De man van Babylon bracht ze recent haar vijfde roman uit.

De val van een engel gaat over het sprookjeshuwelijk tussen Victor en Ianthe, dat doorheen de jaren evolueert naar een verstikkende relatie met isolement en huiselijk geweld. Het verhaal is fictief, maar Anyca baseerde zich op de tientallen gevallen van partnergeweld waarvan ze als journaliste getuige was. In volle #MeToo-tijd werkte ze de getuigenissen om tot deze roman.

“Ik noem het fictieve realiteit”, vertelt Ria. “Het is niet uit de lucht gegrepen maar het gaat over zaken die echt gebeuren. Bij partnergeweld duiken telkens dezelfde patronen en mechanismen van de mens op. Dat gaat meestal van iemand goed laten voelen en dicht bij zich houden, tot isolement van de buitenwereld en uiteindelijk psychologische en/of fysieke mishandeling.”

Dichte gordijnen

Haar ervaringen als journalist maar ook als opvoedster balde ze samen in De val van een engel. In het spannende boek staat één vraag centraal: ‘Ontsnapt de dader van het partnergeweld aan de wraak van de vriendinnen van het slachtoffer?’

“Goedbedoelde relaties lukken niet altijd en ontsnappen uit een verstikkende relatie is niet evident. Huiselijk geweld wordt vaak gepleegd door iemand uit de eigen kring en gebeurt achter gesloten deuren en dichte gordijnen. Hoe zorg je er als omstander voor dat je de ogen niet sluit? En hoe herken je misbruik en geweld? Die interessante vragen wou ik ook in het verhaal integreren”, vertelt Ria.

Voorstelling

De schrijfster stelt haar nieuwe roman de komende weken twee maal voor. “Op donderdag 2 juni is iedereen om 19.30 uur welkom in de bibliotheek van Staden, in de Ooststraat. De tweede voorstelling vindt plaats op zaterdag 11 juni, om 17 uur in Art Gallery Koetshuis in de Zonnekemeers.”