Productiehuis Moonshot stelt jeugdboek ‘Milo’ voor

Het Roeselaars productiehuis Moonshot stelt deze week het eerste project van hun label Planet Moonshot voor. Precies een jaar geleden beslisten broer en zus Guillaume en Axelle Jacques om samen met hun illustrator Silvio een kinderboek te maken.

Het idee over het boek Milo, een eenzaam jongetje dat vriendschap sluit met zijn schaduw, is al enkele jaren oud. Guillaume schreef dit verhaal toen hij een reportage las over het feit dat de helft van de Belgen wel eens eenzaam is. “Het was de bedoeling dat het boek een beetje eerder af zou zijn, maar er heeft daar serieus wat tijd en energie in gekropen”, lacht Guillaume Jacques. “We hebben eerst een crowdfunding gedaan om 300 boeken te bekostigen. Per vooraf verkocht boek ging er twee euro naar de Roeselaarse vzw T’Hope, die zich ook bekommert om de jongerenwerking Jakkedoe, een beweging voor kwetsbare kinderen en jongeren. Deze week is het boek klaar en dat is perfect met de start van De Warmste Week die loopt van 18 tot 24 december, met als thema Eenzaamheid.”

Specialisten

“We hebben gezegd dat er naast het boek Milo ook een animatiefilm van het boek komt. Maar eerst zullen we in januari een uitgever zoeken die met ons kan samenwerken om de druk en de verdeling van het boek nog professioneler aan te pakken. Moonshot is natuurlijk geen uitgeverij en wanneer er bijvoorbeeld interesse zou zijn om Milo ook in het Engels op de markt te brengen, dan laten wij ons best omringen door specialisten. Pas wanneer dat achter de rug is, kan ingezet worden op de volgende stap en dat is de animatiefilm Milo.”

“Voor die animatiefilm willen we met investeerders werken. De opbrengsten van het boek dekken nooit de tijd en de kosten die wij erin hebben gestopt en een animatiefilm zal nog iets duurder uitvallen. Maar Planet Moonshot is in ieder geval al erg tevreden over dit eerste project, een boek voor kinderen vanaf zes jaar dat een gevoelig thema op een serene manier benadert. Of er ook een tweede project van Planet Moonshot komt ? Ja, het werd vorige week zelfs aangekondigd. We maken met Speedy Wally een documentaire over de tocht die ex-profrenner Jelle Wallays straks met de fiets aflegt door Europa”, klinkt het. (Peter Soete)

Het boek Milo is te koop via de website moon-shot.tv