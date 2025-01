Philippe (63) brengt, naast zijn tweemaandelijks krantje, een derde jaarboek over Bissegem uit

Bissegemnaar Philippe Verschaete (63) is begeesterd door zijn dorp. Tweemaandelijks legt hij in ‘De Gazette van Bisseghem’ linken tussen het heden en de geschiedenis van de Kortrijkse deelgemeente. Voor de derde keer op rij komt zijn jaarboek uit: een brochure over het reilen en zeilen in Bissegem met unieke foto’s van gebeurtenissen uit het verleden die gelinkt kunnen worden aan feiten van afgelopen jaar.

Philippe haalt gepassioneerd de ene achter de andere map met knipsels, nota’s en foto’s uit zijn kasten wanneer hij begint te vertellen over zijn geliefde Bissegem. “Al sinds zijn vijftiende doet hij opzoekingen naar het verleden. “Als snotneus ging ik bij oudere mensen op bezoek om de gewezen cafés van Bissegem – en de bijhorende verhalen – in beeld te brengen. Ik wist waarschijnlijk niet wat gedaan tijdens de vakantie van 1976 (lacht). Ik schreef getuigenissen op en verzamelde krantenknipsels. Elk café huisvestte ook minstens één vereniging en die kwamen ook allemaal met een eigen verhaal en geschiedenis. Zo groeide mijn interesse uit tot een gigantisch archief.”

“Het is zelfs zodanig geëvolueerd dat ik nu bezig ben met Bissegem helemaal in kaart te brengen. Ieder huis heeft een verhaal, maar ik zal waarschijnlijk nooit lang genoeg leven om dat af te werken. Bijvoorbeeld mijn straat, de Heulestraat, was aan de ene kant vroeger één grote vlascoöperatieve. De fabriek maakte plaats voor huizen – ik heb trouwens nog de affiche van de openbare verkoop – en op huisnummer drie stond de schoorsteen. Toen die moest afgebroken worden, klom één van de werkmannen, zonder beveiliging, naar boven om de stenen effenaan naar beneden te slaan. Het ventje moest hem waarschijnlijk wat moed indrinken want hij kwam vaak over de vloer in café De Vinke wat verderop – vlak naast mijn deur, waar mijn moeder nu woont. Mijn grootvader was de aannemer en blijkbaar liep hij soms toch wat op zijn ongemakken dat die man halfdronken de schoorsteen aan het afbreken was. Het zijn zo’n verhalen en anekdotes die leuk zijn om te delen.”

Philippe bracht in 2002 het boek ‘100 jaar brandweer’ uit en in 2008 ‘Mijn postkaartenverzameling’. Daartussen, in 2004, startte hij met zijn eerste krantje: ‘De Gazette van de Beke’, de voorloper van De Gazette van Bisseghem. “In die periode baatte ik mijn horecazaak De Neerbeek uit, vandaar de naam. Erna schreef ik voor ‘t Minneke tot de dorpskrant opteerde om geen geschiedkundige artikels meer te laten verschijnen, dus besloot ik gewoon zelf verder te doen.” Zo zag De Gazette van Bisseghem het levenslicht in augustus 2021.

"Nu ik sinds juni in pensioen ben, komt er wat meer tijd vrij en die gaat voor het grootste deel naar mijn hobby: de zoektocht in het verleden van Bissegem. Flarden hiervan worden gepubliceerd in De Gazette van Bisseghem met linken naar gebeurtenissen die nu plaatsvinden. De geschiedenis herhaalt zich inderdaad maar al te vaak." Ondertussen heeft De Gazette van Bisseghem 170 vaste abonnees die om de twee maanden een krantje in de bus krijgen, zelf rondgedragen door Philippe. "Zo blijf ik in beweging, ik zit al genoeg achter de computer (lacht)." "Moest ik de lotto winnen, dan deelde ik het gratis uit in Bissegem. Ik vind dat iedereen dat in de bus moet hebben."

Jaarboek 2024

In zijn jaarboek, een brochure op A4-formaat, brengt Philippe de dorpsgeschiedenis tot leven. Na de inleidende dialoog van figuren Jules en Sproete die op hun scherpe en ludieke manier een evaluatie geven van het jaar, pakt Philippe net als in de vorige edities uit met unieke foto's uit de oude doos die hij linkt aan de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.