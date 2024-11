Peter Raedt pakt uit met tweede fotoboek over Meulebeke: “Uniek tijdsbeeld van de gemeente”

Twee jaar nadat Peter Raedt in ‘Meulebeke Vroeger en Nu’ foto’s uit de oude doos plaatste naast de huidige situatie in het straatbeeld is er een vervolg uit. Ook nu kan je terug zien hoe bekende trekpleisters door de jaren heen zijn veranderd, mét als bonus ruim honderd unieke foto’s uit het archief van lokale fotograaf Leopold Sacrez die door het boek van de vergetelheid zijn gered.

De door bommen getroffen Sint-Amanduskerk of de ‘Ortskommandatur’ van de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog of kasteel Ter Borcht nog niet omringd door de sportinfrastructuur en andere gebouwen. Het zijn slechts enkele van de zeldzame kiekjes die Peter Raedt bij toeval voor het nageslacht heeft kunnen bewaren.

“Ik was in 2022 volop bezig aan de afwerking van mijn eerste fotoboek toen deze onverwachte schat op mijn pad belandde”, vertelt hij. “Iemand schonk me een veertigtal zware, stoffige kartonnen dozen met meer dan 500 originele glasplaatnegatieven, afkomstig van Leopold Sacrez. Deze Meulebeekse schilder, dichter, schrijver en kunstenaar had ook een passie voor fotografie en trok van 1910 tot 1960 met zijn zwaar fototoestel rond in onze gemeente. Dankzij hem hebben we vandaag een uniek tijdsbeeld van Meulebeke. Deze unieke collectie zou wellicht verloren zijn gegaan, tot ik op het idee kwam om er een tweede kijkboek aan te wijden.”

Werk van lange adem

Peter begon aan een werk van lange adem: glasplaten afstoffen, retoucheren, omvormen en digitaliseren. “Ik kocht speciaal een lichtplaat en macrolens, zodat al zijn foto’s tot in de kleinste details terug tot leven kwamen. Wat ik daarna te zien kreeg, kon ik echt niet in een digitaal computermapje verborgen houden”, zegt hij. “Ik vond dat iedere Meulebekenaar met een hart voor ons erfgoed dit moest kunnen zien. Er zijn door de jaren heen heel wat foto’s van Leopold gebruikt in verschillende publicaties, maar nooit in deze kwaliteit. Ik heb ze omgedoopt tot de ‘Top 100’ van Leopold Sacrez. Zowat twee derde van dit nieuwe boek bestaat uit zijn foto’s.”

Beknopte uitleg

“In een apart deel worden die beelden in tijd en ruimte gekaderd en van een beknopte uitleg voorzien. Een favoriet kiezen is moeilijk, maar ik ben heel blij met de foto’s van het oude gemeentehuis uit de Wetstraat of het kasteel Bossuyt dat vroeger op de plek van het huidige gemeentehuis stond.” Het eerste deel van het boek bestaat wel nog uit zo’n ‘Vroeger en Nu’ met beelden van trekpleisters uit de gemeente uit de oude doos, met daarnaast een door Peter genomen foto van de huidige situatie. “Zo zie je het monument aan de Goethalsplaats of ons zwembad door de jaren heen”, aldus Peter. “Dit tweede kijkboek telt 296 pagina’s, is dus bijna 100 pagina’s dikker dan het vorige en telt ongeveer 300 beelden.”