Paul Boonefaes schrijft boek ‘Zwijg! Waarom woke niet deugt’: “Geen ruimte voor humor of nuance”

‘Waarom woke niet deugt’. Dat legt de Knokse ondernemer en opiniemaker Paul Boonefaes uit in een 143 pagina’s tellend boek over de extreme vorm van politieke correctheid die ook in de media en zelfs het bedrijfsleven steeds meer opgang maakt. “Woke is de ideologie van het slachtofferschap. De blanke, heteroseksuele man is steeds kop van jut.”

De basis voor het boek Zwijg! Waarom woke niet deugt werd gelegd tijdens de coronalockdown. “Ik stel me al langer veel vragen over dat fenomeen maar tijdens de gezondheidscrisis heb ik echt eens de tijd genomen om me erin te verdiepen.”

“Vanwaar die fascinatie komt? Wel, ik ben geboren in 1965, in een Oostends middenklasse gezin, en voel me een kind van de vrije jaren 70. Mijn vader was nogal dominant maar ik trok met mijn vrienden overal naartoe, zoals naar Rock Torhout, en het toch wel progressieve tijdschrift Humo was een belangrijk deel van mijn venster op de wereld.”

Monthy Python

“De films van Monthy Python, vooral dan Life of Brian uit 1979, waren voor mij ook een belangrijk ijkpunt. Die film zou 30 jaar voordien niet mogen of kunnen gemaakt worden. Maar die zou 30 à 40 jaar later, vandaag dus, ook niet meer gemaakt worden wegens niet politiek correct. En dat is een duidelijk probleem bij de hele woke-cultuur. Er is geen enkele ruimte voor humor of nuance. Ja, ik vrees dus dat ik de vrijheid uit mijn jeugdjaren, de vrijheid van denken en spreken, aan het kwijtspelen ben.”

Paul Boonefaes wilde zo vlug mogelijk op eigen benen staan en ging vertaler-tolk studeren, hij behaalde later ook nog een MBA aan de Vlerick Business School.

Vrijheid was voor mij altijd al heel belangrijk

“Mijn vader was bediende in de maritieme sector, ik ben ook in die sector gestapt maar op een andere manier. Vrijheid was voor mij altijd al heel belangrijk en ik heb een eenmansbedrijf in bevrachting van grote zeeschepen opgestart. Dat liep bijzonder goed maar op den duur werd het steeds moeilijker om op te boksen tegen de grote conglomeraten en ben ik eruit gestapt.”

Paul Boonefaes verheelt niet dat hij een grote mate van financiële vrijheid heeft verworven door zijn activiteiten als scheepsbevrachter. Sinds 2010 ongeveer besteedt hij veel van zijn tijd, naast het investeren in vastgoed en private equity, als opiniemaker rond maatschappelijke thema’s. In zijn boek belicht hij de oorsprong van de woke-ideologie die teruggaat naar de periode kort na WO II. “Woke is de ideologie van het slachtofferschap. Alles wat een mens kan overkomen, wordt herleid naar huidskleur, ras, geslacht, afkomst of geaardheid. Persoonlijke verdienste bestaat niet.”

Sluipend vergif

“Een van de meest kwalijke uitwassen is het beschadigen van de reputatie of zelfs broodroven van wie iets zegt of doet dat niet past binnen de woke-ideologie. Kijk maar wat sportjournalist Eddy Demarez overkwam. Of de hysterie rond Zwarte Piet. De ophef rond bepaalde uitzendingen van Fawlty Towers of FC De Kampioenen,…”

“Grote bedrijven springen voor de schijn op de kar van woke omdat de media en de opiniemakers, die door links gedomineerd worden, hen zouden gerust laten. Door woke wordt zeker extreem rechts in de politiek slapend rijk. Het overgrote deel van de bevolking verzet zich tegen die woke-waanzin en zal zijn frustratie uiten door een stem op extreme partijen. Zo blijft er geen centrum meer over en is er geen ruimte meer voor compromis. Het is een sluipend vergif. En sowieso is de blanke, heteroseksuele man steeds kop van jut.”