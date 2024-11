Patrick helpt je naar succes in zijn nieuw boek

Patrick Verschelde stelt in zijn boek ‘Succes. De essentie onthuld’ zijn kennis en ervaring als expert op het gebied van menselijk kapitaal in organisaties, ter beschikking van iedereen op zoek naar succes. “Heel wat mensen barsten van de goede ideeën, maar slagen er niet in om die daadwerkelijk te realiseren”, stelt auteur PatrickVerschelde (59).

Het resultaat daarvan is frustratie, zowel bij de persoon zelf als voor de leidinggevenden die ‘meer’ verwachten. Het boek weerspiegelt ook het managementthema bij uitstek in deze tijden van schaarste op de arbeidsmarkt. De onuitgesproken stelling van de auteur is immers dat je als organisatie best eerst focust op het activeren van de aanwezige kennis en ervaring vooraleer op zoek te gaan naar nieuwe medewerkers. “De uitdaging voor organisaties bestaat er in voorwaarden te scheppen om de kennis van alle medewerkers te laten bloeien en benutten.”

Verschelde belooft dat zijn nieuwste boek de lezer zal helpen om meer professioneel succes te behalen. Een vastberaden en gedurfde uitspraak. Grootse theorieën of modellen moet je niet verwachten. Deze zijn er wel, maar werden vertaald in een aangenaam en leesbaar geheel.

Workshop in boekvorm

Het boek werd daarenboven opgevat als een workshop in boekvorm, wat betekent dat de lezer direct wordt aangezet om te reflecteren en de inzichten met oefeningen concreet te maken. Dat Patrick Verschelde uitgerekend het attractieve Porsche Centre West-Vlaanderen in Ingelmunster koos, past perfect bij de stijlvolle man in het strakke gouden pak op de harde cover van het boek én de inhoudPatrick Verschelde is de oprichter van OKc (www.okc.be) en begeleidde in zijn loopbaan talloze ondernemers, managers en medewerkers in hun zoektocht naar meer succes.

Eerder publiceerde hij voor managers ‘Second Life’ en ‘Snuif de nectar van ondernemerschap’. Met dit derde boek wil hij zijn kennis en ervaring delen met het brede publiek zodat iedereen er beter van wordt. (GV)

Info: bo@okc.be, tel. 0478 88 23 01, www.bookc.be