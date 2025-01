Patrick Boeykens stopt als directeur Boektopia

Patrick Boeykens treedt per 1 maart terug als directeur van de Boektopia – de jaarlijkse boekenbeurs in Kortrijk Xpo – en Groep Algemene Uitgevers (GAU). Hij wordt voor beide functies respectievelijk opgevolgd door Lore Vanaudenhove en Niels Famaey. Patrick blijft wel in 2025 nog actief als adviseur voor Boektopia.

Patrick Boeykens besliste eind vorig jaar te stoppen als directeur Boektopia en directeur GAU. Boektopia is onder zijn leiding uitgegroeid tot een vaste waarde in Kortrijk. Patrick geeft binnenkort de fakkel door aan ervaren communicatie- en marketingspecialist Lore Vanaudenhove die met de promotie van het boek meer mensen aan het lezen wil krijgen. Patrick werkt nog de evaluatie van Boektopia 2024 af en neemt komend jaar een adviserende rol op zich om een vlotte overgang te verzekeren.