Oud-journalist Jan Decock schrijft boek over 25 jaar Stad Waregem

In de Schakelbox werd het gloednieuwe kunstboek ‘25 jaar stad in galop’ voorgesteld. Oud-journalist en auteur Jan Decock (67) werkte anderhalf jaar lang aan een groot overzicht van de Paardenstad. “Het is geen geschiedenisboek, eerder een uitgebreid beeld van Waregem anno 2025”, vertelt hij.

Een van de allereerste vermeldingen dateert uit het jaar 826. ‘Waro-inghaheim’, wat ‘de woonplaats van de clan Waro’ zou betekenen. Meer dan duizend jaar later, in 1977, fuseert Waregem met de huidige deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie. In de zomer van 1999 keurt het federaal parlement de toekenning van een nieuwe titel toe, Waregem is vanaf 1 januari 2000 officieel een stad.

Een kwarteeuw later moet dat uitgebreid gevierd worden. Muzikant ‘Steffen Ron’ Verbeke stak samen met Arne Naessens van Media La Corba zijn stadslied Waregem Leeft! al in een nieuw videojasje. Maar zaterdagmiddag vond een eerste hoogtepunt van het zilveren jubileum plaats. Auteur Jan Decock stelde in de Schakelbox zijn boek ‘25 jaar stad in galop’ voor.

Tussen pot en pint

Het was burgemeester Kurt Vanryckeghem die Jan medio 2021 tussen pot en pint vroeg om een boek over de stad te schrijven. “Wat zeg jij nu?, dacht ik”, vertelt de oud-journalist van onder meer het Nieuwsblad.

“Ik had twee eisen. Het mocht geen politiek pamflet worden en het moest na de verkiezingen verschijnen. Bovendien was het niet de bedoeling om er een geschiedenisboek van te maken. Dat is het ook niet. Hier en daar geef ik uiteraard wat historische duiding, maar het is vooral een uitgebreid overzicht van de stad Waregem anno 2025.”

Het lijvige boek van 256 pagina’s wordt onderverdeeld in 10 hoofdstukken. “Aan de hand van de Stadsmonitor duid ik diverse thema’s. Zo krijgt de lezer een hedendaags beeld van onder meer cultuur, mobiliteit, welzijn, ruimtelijke ordening en economie. Ook veel data van de Provincie en via Statbel hielpen mij op weg. Dat gaf de structuur. Maar ik beperk de statistiek, ik wil het leesplezier uiteraard niet vergallen”, knipoogt Jan. (LV)

25 jaar stad in galop vind je binnenkort in de stadswinkel, en via https://www.lannoo.be/nl/waregem-25-jaar-stad-galop.