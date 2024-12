Otegemse boerderijen te boek gesteld

De culturele en heemkundige kring Amantine heeft een nieuw boek uit. Het is het zesde en laatste deel van de reeks over de boerderijen in Groot-Zwevegem waarin alle boerderijen vanaf ca. 1850 aan bod komen. In dit deel worden de boerderijen van Otegem behandeld.

Volgens eindredacteur André Velghe past dit laatste deel volledig bij de vijf voorgaande boeken. “Ook dit boek is rijkelijk voorzien van foto’s, zowel in zwart-wit als in kleur, Luc Vanassche is opnieuw op pad gegaan om illustraties en recente informatie te verzamelen. Na een wekenlange speurtocht kwam hij terug met een pak informatie en beeldmateriaal dat hij verder verwerkte. Hij stond trouwens in voor de redactie van het boek en ikzelf voor de eindredactie, lay-out en afwerking”, aldus André Velghe. Ook Gerrit Laverge werkte mee aan de samenstelling van het boek.

De hofsteden zijn per straat gerangschikt en de straatnamen staan alfabetisch. Per straat wordt dan, waar mogelijk, gerangschikt volgens de huidige huisnummers.

Er konden al (bestelde) boeken afgehaald worden bij Kaat Defoirdt van ‘Kaffie & Boukskies’ en op de kerstmarkt in Zwevegem. De boeken zijn nog te verkrijgen bij Luc Vanassche aan de Paul Ferrardstraat 41 in Zwevegem. Een exemplaar kost 25 euro.

De fusie

Nu de reeks over de boerderijen is afgewerkt, plannen de mensen van Amantine al een nieuw boek. “Tegen eind volgend jaar willen we een boek uitbrengen over 50 jaar fusie. Op 1 januari 1977 werden heel wat kleinere gemeenten gefusioneerd tot een grote gemeente. Zo kwamen Moen, Otegem, Sint-Denijs en Heestert bij Zwevegem terecht”, weet Luc Vanassche.

Ook wil hij nog graag een boek maken over het wielerverleden van Zwevegem-Knokke. “Zwevegem-Knokke was de eerste in Zwevegem die een wielerclub had en wedstrijden organiseerde. Later nam de Zwevegemse wielerclub de licensie over. Dit lijkt me ook een leuk stukje geschiedenis dat door velen al vergeten is.” (GVZ)