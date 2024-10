Ontvreemd 18de-eeuws register weer in handen van Brugs stadsarchief na bemiddeling van Antiquariaat Marc van De Wiele

Het Brugse Stadsarchief heeft dank zij bemiddeling van Antiquariaat Marc Van De Wiele een 18de-eeuws register terug, dat ooit onrechtmatig uit het plaatselijk OCMW-archief werd ontvreemd.

Het betreft een volumineus handgeschreven register waarin vanaf 1731 voor een periode alle eigendomstitels van de armendis van de vroegere Brugse parochies Sint-Anna en Sint-Kruis werden genoteerd. Deze parochies hadden tot op het einde van het ancien régime (tot ongeveer 1795) één gemeenschappelijke armendis.

Armentafels

Armendissen of armentafels waren tot 1795 liefdadigheidsinstellingen, verbonden aan de parochies, die in het kader van hun armenzorg vaak een groot vermogen wisten op te bouwen via erfenissen en schenkingen. Een concrete uiting van deze armenzorg was een voedselbedeling aan de lokale armen aan een tafel of dis in de parochiekerk. Na 1795 ging het vermogen van de armendissen in Brugge over naar het Bureel van Weldadigheid, de voorloper van het huidige OCMW.

Marc Van De Wiele kon het beschreven register verwerven vanuit een particuliere verzameling en hield het buiten een eigen recente veiling omdat dergelijke archiefstukken als publiek archief onverkoopbaar zijn. Het Stadsarchief Brugge, waarin sinds 2019 het OCMW-archief is geïntegreerd, kon zo een belangrijk document dankbaar terug in ontvangst nemen.

Opgetogen

Brugs cultuurschepen Nico Blontrock is heel opgetogen over de tussenkomst van dit Brugse Antiquariaat: “Het stadsbestuur wil Marc Van de Wiele uitdrukkelijk bedanken om dit interessant document aan het Stadsarchief te overhandigen, waar het rechtmatig thuishoort en waar er goed zal voor worden gezorgd zodat het voor elke geïnteresseerde onderzoeker kan worden geraadpleegd.”