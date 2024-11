Ontdooid, de tweede spicy roman van Sofie Cloet

Met Verkocht schreef Sofie Cloet de allereerste Brugse ‘steamy romance’. Nu, een half jaar later, verschijnt het tweede deel in de Brugse Liefde-serie. “Ontdooid is een hartverwarmend kerstverhaal over architecte Elena en tuinaannemer Levi. Een aanrader voor iedereen die zin heeft in een ontspannend, spicy liefdesverhaal.”

Sofie Cloet is geboren en getogen in Brugge, mama van twee en gelukkig getrouwd met Wim. Ze studeerde geschiedenis en theologie aan de KU Leuven en werkt als leerkracht sociologie, psychologie en gedragswetenschappen aan Sint-Leo secundaire school in Brugge. Sinds kort mag ze ook ‘auteur’ toevoegen aan haar CV, want nadat ze in mei haar eerste erotische roman Verkocht lanceerde, brengt Sofie nu haar tweede boek uit. “Het is opnieuw een heerlijk spannend, steamy en romantisch verhaal. Ook dit tweede deel in de Brugse Liefde-serie speelt zich af in Brugge, dit keer tijdens de winter en in de kerstperiode.”

Liefdesserie

Met haar debuut over de Brugse makelaar Nora en ondernemer Andreas wist Sofie de harten van vele lezers te veroveren. “De opvolger, Ontdooid, is een hartverwarmend kerstverhaal geworden met Elena en Levi in de hoofdrollen. Levi is de broer van Andreas uit Verkocht”, schetst Sofie.

“Elena, een succesvolle architecte en Levi, een zelfstandige tuinaannemer, kennen elkaar al een eeuwigheid, maar vrienden kun je ze sinds ‘het incident’ tien jaar geleden niet echt meer noemen. Levi haat de situatie, Elena vermijdt ze. Wanneer Elena, op het huwelijk van Nora en Andreas, opdaagt met Glenn aan haar arm is de maat vol voor Levi en doet hij er alles aan om Elena’s ogen te openen. Elena kan het spanningsveld tussen hen allebei steeds moeilijker negeren en als ze onvermijdelijk moeten samenwerken aan een prestigieus project in Damme, wordt ze gedwongen de confrontatie met Levi, maar ook en vooral met zichzelf, aan te gaan. Elena’s hart is bevroren, is Levi diegene die het kan doen smelten?”

Derde broer duikt op

Het derde en laatste deel in de serie, over pleegbroer Eric, verschijnt in het voorjaar van 2025. “Ik kan al verklappen dat het sluitstuk Gevonden heet.” (BC)

‘Ontdooid’ is te koop in de boekhandel en kost 22 euro. Meer info: www.sofiecloet.be