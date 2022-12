Ontdek het boeiende verhaal van Vlamertinge tussen 800 en 1796

Na ‘Een eeuw herdenken in Vlamertinge’, uit 2019, presenteert de Vlamertingse Heemkring Flambertus een nieuw boek: ‘Onze voorouders spreken: Vlamertinge 800-1796’, van auteur en voorzitter Frans Lignel. Hij stelt het voor op dinsdag 13 december.

Wanneer is de plattelandsparochie Vlamertinge ontstaan? Hoe werd deze kleine bewoningskern bestuurd? Bestaan er nog archieven, en waar kan je die vinden? In het nieuwe boek probeert Frans Lignel zoveel mogelijk antwoorden te geven. In negen hoofdstukken, over zowat 400 bladzijden, lezen we wat eigenlijk bedoeld wordt met de omschrijving ‘parochie, heerlijkheid en leenhof Vlamertinge’, de aanheftitel van heel wat archiefstukken.

Invloed en ellende

“Er wordt veel aandacht besteed aan invloedrijke families als Immeloot, de Cerf, de Harchies en de Coullemont”, vertelt Frans Lignel. “Het Brugse Rijksarchief verschaft een rijke bron aan informatie. Wat is de rol van de kerk in dit alles? Hoe organiseerden onze voorouders het sociale leven?”

“Vlamertinge heeft, tot aan de fusies in 1977, op administratief vlak nooit iets met de op twee na grootste stad van Vlaanderen te maken gehad, maar het dorp onderging heel sterk de Ieperse economische en militaire gebeurtenissen. Wat hadden Lodewijk XIV en Lodewijk XV te zoeken in deze kleine gemeenschap? In 1605 verpandden Albrecht en Isabella Vlamertinge om de peperdure oorlogen te kunnen financieren. Ellende, hongersnood, ziektes en de vlucht van een groot deel van de bevolking zijn de verschrikkelijke gevolgen. Het verhaal stopt in de lente van 1796, wanneer de Fransen, voor de zoveelste keer, een groot deel van onze streek in hun bestuurssysteem opnemen.”

Voorstelling

Op dinsdag 13 december om 19.30 uur in het OC Vlamertinge stelt Heemkring Flambertus met veel trots de nieuwe publicatie voor. Deuren gaan open om 19 uur en de toegang is gratis. Frans Lignel zal er uit de doeken doen hoe dit boek over het ontstaan, de werking en de archiefvorming van deze plattelandsparochie in de zuidelijke Westhoek tot stand kwam, en wat je ervan mag verwachten.

Daarna, om 20.30 uur, is er een receptie, waarop je ook de mogelijkheid krijgt om het boek in te kijken en desgewenst te kopen, tegen de speciale prijs van 29,50 euro in plaats van 35 euro. Op voorhand betaalde boeken worden in Vlamertinge aan huis bezorgd, anderen kunnen het boek ophalen bij Frans Lignel, in de Kasteelweg 40 in Vlamertinge. Vóór eind december worden alle overige vooraf betaalde exemplaren (inclusief verzendingskosten) met de post bezorgd.

Het nieuwe boek is ook te koop bij de Standaard Boekhandel Ieper, bij de voorzitter en bij de bestuursleden van Heemkring Flambertus. (EG)