Oeuvreprijs voor Bart Moeyaert

De Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers (VWS), een van de weinige literaire verenigingen in Vlaanderen, reikt vrijdag in de Gotische Zaal van het Brugse stadhuis de tiende WVS-oeuvreprijs uit. Die eer valt te beurt aan Bart Moeyaert. De vorige winnaars van de VWS-prijs zijn Walter Haesaert, Willy Spillebeen, Luuk Gruwez, Kristien Dieltiens, Patrick Lateur, Hedwig Speliers, Herman Leenders, Bart Vonk en Peter Terrin. De nieuwe laureaat krijgt een plaatsje in het jaarboek van de vereniging, die op dezelfde avond wordt voorgesteld. “In 2014 zette VWS het jaarboek op de literaire markt, naast de vele cahiers en lexicons sinds 1960. Het boek vond vlot zijn weg naar de meer dan 100 leden en vele bibliotheken. Vrijdag wordt de jubileumeditie voorgesteld.”