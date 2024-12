Nieuwe roman Geert Ollieuz: op reis door de belle époque

Op de meest recente Oostendse boekenbeurs presenteerde Oostendenaar Geert Ollieuz (64) zijn roman Het Goud van de Koning, die zich afspeelt af in het Oostende van de Belle Epoque en in Congo.

Geert woont centraal in de Stad aan Zee, op de wijk Hazegras. Hij kiest er voor om in zijn romans altijd een stukje Oostendse heemkunde aan bod te brengen.

“Dat was het geval bij mijn eerste twee romans. Bij Het Goud van de Koning gaat de traditie verder. Hier leren we de stad kennen in de belle époque, met de riante hotels en met Leopold II die in de Koninklijke Villa verblijft.”

Historische figuren

“Het Goud van de Koning blijft in de eerste plaats een fictieverhaal. Het boek begint met een dode op het terrein van de schutterskring Sint-Sebastiaan. In opdracht van koning Leopold II gaat een detective op zoek naar de dader. In Congo-Vrijstaat komt hij op het spoor van de goudmijnen van de Bijbelse koning Salomon. Daar ontsnapt Kaplan ternauwernood aan de dood. Dan volgt een spannende reis noordwaarts langs de Nijl, waar hij heel wat historische figuren ontmoet. Na een laatste reis met de Oriënt Express keert hij behouden terug in Oostende.”

“Oorspronkelijk had ik een heel ander verhaal in gedachten. De amoureuze escapades van onze vorst en een conflict met gewezen minnaars van zijn geliefde zouden aan bod komen. Maar eenmaal van start, nam het verhaal het van me over en kon ik alleen maar noteren wat er mijn hoofdfiguur overkwam tijdens zijn zoektocht in het Oostende rond de eeuwwisseling en op het Afrikaanse continent.” (BVO)

‘Het Goud van de Koning’ werd uitgegeven bij Boekscout. nl en is te koop bij de auteur of via boekhandel Corman, De Witte Zee en Standaard Boekhandel. Inlichtingen via geert_ollieuz@skynet.be of 059 806 364.