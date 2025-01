Nieuwe bundel van Luc Savat (71) brengt positiviteit: “6.000 euro voor goede doel”

Adegemnaar Luc Savat (71) heeft met zijn boek ‘Vruchten van de lenteboom’ een hartverwarmende bijdrage geleverd aan de maatschappij. “Mijn boek is een pleidooi voor meer positiviteit in het leven, iets waar we zelf aan kunnen werken”, vertelt Luc, die de volledige opbrengst van zijn boekenverkoop schenkt aan Huyse Nestelt, een inloophuis voor mensen die geconfronteerd worden met kanker.

Hoewel Luc een carrière als meubelmaker achter de rug heeft, waagde hij zich aan een nieuw avontuur: het schrijven en samenstellen van een boek. “Ik begon met dit project in augustus vorig jaar, maar eigenlijk broedde ik al veel langer op het idee”, gaat Luc verder. “Positivisme heeft me altijd gefascineerd en ik vind het belangrijk dat mensen hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen. Dat heb ik zelf van thuis uit meegekregen.”

Lucs bundel bevat tal van eenvoudige en positief inspirerende verhaaltjes, geschreven door mensen die elk hun boodschap willen delen. Voor Vruchten van de lenteboom schreef Luc niet alleen zelf verhalen, maar nodigde hij dus ook anderen uit om hun optimistische bijdragen te delen. “Ik ben enorm fier op het eindresultaat. Met deze uitgave hoop ik de wereld een beetje mooier te maken. Het goede doel dat ik met de verkoop van mijn boeken steun is Huyse Nestelt, een inloophuis in Eeklo waar mensen met een kankerervaring terechtkunnen. Ik heb zelf aan de drempel van Huyse Nestelt gestaan, twijfelde om aan te bellen, maar de deur ging open en ik kreeg er een warm welkom. De warmte die ik er voel, sluit aan bij mijn boek Vruchten van de lenteboom”, aldus Luc.

Heel dankbaar

“In Huyse Nestelt heeft iedereen zijn of haar verhaal, het kan verteld worden en er wordt oprecht naar je geluisterd. Ik ben heel dankbaar dat die eerste keer de deur vanzelf opende, ik kom er regelmatig en weet dat mijn bijdrage van grote betekenis is voor de vele mensen die in Huyse Nestelt langskomen”, aldus Luc. De volledige opbrengst van de verkoop, maar liefst 6.000 euro, schenkt Luc aan Huyse Nestelt. “We zullen er een nieuwe massagetafel mee aankopen, zodat we onze gasten en de zorgmasseur meer comfort kunnen aanbieden. Daarnaast zal het geld ook gebruikt worden om wat lekkers bij de koffie aan te bieden”, klinkt het bij Kathleen Wittouck en Joke Almekinders van Huyse Nestelt.