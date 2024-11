Nieuw jaarboek bij heemkundige kring

De lokale geschied- en heemkundige kring Het Houtland heeft zijn jaarboek klaar. Het bevat zeven boeiende bijdragen over de plaatselijke geschiedenis.

Op donderdag 5 december om 20 uur in zaal Club de B wordt het officieel voorgesteld. Iedereen die interesse heeft in het Torhoutse verleden is welkom, ook wie geen lid van de vereniging is.

De zeven bijdragen

• Voorzitter Hendrik Vandeginste vertelt het verhaal van de 18de-eeuwse huidenvetterij Vanden Berghe uit de Zuidstraat.

• Marc Decorte geeft toelichting bij drie mensen met Torhoutse roots die tijdens de Eerste Wereldoorlog in een Franse weide hun laatste rustplaats vonden.

• Hendrik Vandeginste beschrijft in een tweede bijdrage de Esperantobeweging in Torhout in het midden van de 20ste eeuw. Toen was er belangstelling voor die kunstmatige, internationale taal.

• Paul Deman neemt de lezers mee naar het verhaal achter de recent gerestaureerde brandglasramen in de Sint-Pieterskerk. Wie maakte ze en wie betaalde ze?

• Frans Vanclooster vertelt het leven van de in Torhout geboren pater Pollentier. Zijn leven speelde zich als missionaris af in Pakistan. Daar ontstond een band met de hoge politici van het land, onder meer de huidige president.

• Jan Dedeyne vulde samen met de werkgroep Kapellen het bestaande overzicht van de Torhoutse kapelletjes verder aan.

• Ook plaatst Jan Dedeyne de Boterberghoekkapel langs de voetweg op het einde van de Ernest Claeslaan in de kijker. Die okerkleurige kapel verdween, maar werd in opdracht van Patrick Trio in 2014 heropgebouwd.

Op vrijwillige basis

Lid worden van de geschied- en heemkundige kring kost 25 euro en daarin is het mooi geïllustreerde jaarboek inbegrepen.

“Dit boek is enkel mogelijk dankzij de inzet van de auteurs, die alles op vrijwillige basis doen”, zegt voorzitter Hendrik Vandeginste. “We zijn hen dankbaar voor de inspanningen. Het resultaat mag gezien worden.”

www.heemkunde-torhout.be