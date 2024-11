Nele Timmerman brengt met ‘Gezond Zonder Grenzen’ eerste boek uit: “Ik focus vooral op preventie”

De Beernemse Nele Timmerman (24) werkt sinds ze haar studies afrondde als diëtiste. Dat doet ze naar eigen zeggen vanuit een wetenschappelijke insteek waarbij ze vooral focust op preventie. Toen ze alsmaar meer recepten schreef om haar patiënten te helpen, ontstond het idee om die samen met heel wat informatie te bundelen in een boek.

Na een studie voeding- en dieetkunde volgde Nele een reeks specialiserende opleidingen zoals nefrologische diëtetiek en orthomoleculaire therapie. Sindsdien werkt ze als diëtiste en helpt ze een breed publiek.

“Ik krijg vaak patiënten met symptomen voor een bepaalde problematiek over de vloer. Met mijn behandeling probeer ik niet alleen hun symptomen, maar ook de oorzaak van het probleem aan te pakken. Dat kan onder meer door aanpassingen in de bloedsuikerspiegel, maar veel mensen weten niet hoe daarmee om te gaan”, legt ze uit. Om haar patiënten te helpen, bedenkt en schrijft Nele zelf recepten.

Unieke aanpak

“Door dat vaker te doen, zag ik de kans om ze te bundelen in een boek. Ik ben gewoon beginnen te schrijven, zonder echt te weten waar te willen eindigen. Bovendien breng ik het boek zonder uitgeverij uit. In Gezond Zonder Grenzen lees je alles over basisvoeding en hoe je die op een gezonde, evenwichtige manier kan klaarmaken”, vertelt Nele.

Zo staat er onder meer een recept in het boek met bloemkoolrijst. “Dat product bestaat al even en vormt een erg goed alternatief voor pasta of rijst. Op die manier kan je koolhydraten vermijden, maar heb je wel een evenwaardig alternatief met goede voedingstoffen. Ik krijg vaak patiënten over de vloer die niet goed weten hoe ze hun voeding moeten aanpassen. Dat is op zich logisch. Wanneer we ons niet ziek voelen, zullen we ons eetpatroon ook niet snel aanpassen. De recepten in mijn boek kunnen daarbij helpen”, aldus Nele.

Haar aanpak is naar eigen zeggen uniek door haar wetenschappelijke benadering. “Ik probeer gezonde voeding uit te leggen aan de hand van de wetenschap. Wanneer mensen weten waarom ze iets kunnen aanpassen, hechten ze vaak meer belang aan de aanpassing van hun eetpatroon. Het boek is niet echt een manier om te diëten, wel om je voeding te veranderen.”

Info: www.neletimmerman.be/boek