Nancy De Meuter schrijft jeugdboek over geesten

‘Blanche – De geest van kasteel Burgdorf’ is het eerste boek van Nancy De Meuter. “Ik zet mijn passie voor vertellen nu om in een jeugdboek. En er komt misschien wel een vervolg in de Blanche-reeks”, zegt de Oostendse mysterieus. Nancy heeft ook nog een bijzondere wens: “Ik zou graag eens het boek voorlezen voor blinden en mensen met een visuele beperking.”

“Mijn passie is verhalen vertellen”, zegt Nancy De Meuter (59). “Aanvankelijk voor mijn twee dochters en later voor mijn twee kleinkinderen. Ik verzon de verhaaltjes ter plaatse. Ik vertelde die ook aan de kindjes waarvoor ik babysitte. Ze waren opgebouwd rond Blanche het spookje. Kinderen waren geboeid door het figuurtje en bleken aandachtige luisteraars, want als ik hen een tweede keer het verhaaltje vertelde, dan wezen ze me op details die ik vergat.” Nancy werkt als begeleider in de buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar en ook daar smaken ze haar verteltalent. “Als er poppenkast was, kwam ik altijd snel met een idee. Ik maakte ook een verhaal over spookjes dat ik zelf illustreerde. Het enige exemplaar gebruik ik om de hele kleine kinderen te boeien”, zegt ze. De lovende woorden over haar verhalen bleven komen.

Anderhalf jaar geleden besluit Nancy om een boek te maken. “Dat wou ik al heel lang doen. Het boek is bedoeld voor jongeren vanaf tien jaar. Een spook zou hen niet aanspreken. Het werd een geest in het decor van een kasteel. Dat schept wat meer mogelijkheden in een verhaal waarbij de geest het bezoek krijgt van haar zusje en andere geesten die het kasteel tot leven brengen”, weet Nancy. “Het boek leent zich ook om te vertellen. Ik kon er al een publiek mee boeien.”

Eigen illustraties

Nancy schildert ook en illustreerde haar eigen boek. “Dit is het verhaal dat ik altijd al wilde schrijven en ik ben erg blij met het boek.” Nancy heeft nog een bijzondere wens: “Ik zou graag eens het boek voorlezen voor blinden en mensen met een visuele beperking. Ik kan zo concreet iets betekenen voor die mensen en mijn verhaal delen.” En het smaakt naar meer: “Misschien wordt Blanche wel een reeks”, besluit ze. (EFO)

‘Blanche, de geest van kasteel Burgdorf’ is te koop aan 17,99 euro bij de Standaard Boekhandel en online.