“Na gjistige kartjes, ook gjestig boekske”: West-Vlaams boekje voor jonge lezertjes

Met haar ‘West-Vlamse kartjes’ voorziet de Roeselaarse Ayla Brulez sinds enkele jaren elke gelegenheid van een originele en geestige noot. En nu is er ook het ‘West-Vlams ABC-boeksje’: met leuke illustraties bij elke letter leert dit kartonboekje jonge lezertjes, maar ook al wie graag kennis maakt met ons dialect, hun eerste woordjes West-Vlaams.

Ayla Brulez (33) is al van kinds af in de ban van het West-Vlaams. En dan vooral van de sappige, vaak humoristische West-Vlaamse woordenschat. Ze heeft ook haar eigen grafisch ontwerpbureau in Gent, BlueFury. Die twee passies bracht ze samen in een reeks West-Vlamse kartjes, wenskaarten voor elke gelegenheid die ze van een grappige tekening en bijpassende wens in ons dialect voorziet, en die in geen tijd populair werden. “Mensen houden weer van die typische uitdrukkingen. Ik hou lijsten bij, mensen signaleren me woorden… Het is duidelijk dat we die woordenschat niet willen loslaten”, meent ze.

“Ik wil ons prachtig dialect op een speelse manier blijven koesteren”

De kaartjes krijgen nu het gezelschap van een West-Vlams ABC-boeksje: “Bedoeld voor kleine én grote West-Vlamingen – of net níét West-Vlamingen – die willen kennismaken met de woorden en klanken van onze streek. Geen idee of het zal aanslaan, maar ik vond het heel leuk om er de voorbije maanden, tussen de soep en de patatten, aan te werken”, vertelt Ayla. Op die manier hoopt ze, net als met haar kaartjes, mensen te doen glimlachen. “Maar ik hoop natuurlijk ook dat het helpt om ons prachtige dialect op een speelse manier te blijven koesteren en door te geven.”

Stuutje

Een keuze maken uit de rijke West-Vlaamse woordenschat vond ze best moeilijk. “Ik heb heel wat woordenlijsten doorlopen en gezocht naar woorden die in de hele provincie herkenbaar zijn en alle leeftijden aanspreken. Die stemde ik vervolgens af bij familie en vrienden om de definitieve keuze vast te leggen. Woorden als ‘jeunen’ en ‘leute’ konden niet ontbreken, en voor de Q, X en Y was ik al blij als ik iets vond”, lacht ze.

Zelf vindt ze stuutje een prachtig woord. “Een heerlijk West-Vlaams woord dat zelfs buiten West-Vlaanderen bekend is! Want zeg nu zelf, boterhammetje klinkt toch lang niet zo lekker als stuutje?”