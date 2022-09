Mike Vandevelde (van het eerste Roeselaarse homohuwelijk) heeft tweede boek uit: “Vals beschuldigd van dood oma”

Mike Vandevelde heeft opnieuw een boek uit. De aanleiding is de dood van zijn schoonma. “Dat werd beschouwd als een verdacht overlijden. Met mij als verdachte. Ik werd ondervraagd en moest de cel in. Maar oma bleek overleden te zijn aan… corona.”

Mike Vandevelde geniet in Roeselaarse contreien bekendheid omdat hij enkele frituren uitbaatte en hij in 2003 in het huwelijksbootje stapte met Ronny Derynck, wat geboekstaafd staat als het eerste homohuwelijk in de Rodenbachstad. Ronny overleed in november 2020. Ondertussen is hij eind dit jaar opnieuw getrouwd, dit keer met Gunther Pauwels. Maar Ronny is nog niet vergeten “Ik ga nog drie keer per dag naar het kerkhof”, zegt Mike die met zijn partner nu in Temse woont.

Vorig jaar schreef Mike al een boek waarin hij zijn turbulente leven uit de doeken deed. “Daarvan zijn er 4.500 verkocht”, klinkt het trots. “We hebben ook een hele tournee gedaan met ons boek, van de kust tot in Limburg en zelfs in Nederland. We leerden zo ook heel wat nieuwe mensen kennen.”

Nachtje in de cel

En nu is er een tweede boek. En dit met een trieste aanleiding. “Ik heb in de gevangenis gezeten. Onterecht!” zegt Mike. Aanleiding is het overlijden van de mama van Gunther, die sinds een tijd weer inwoonde wij het koppel. “Na het overlijden van Gunthers papa hebben we haar in huis genomen. Geen evidente keuze, want ze had niet bepaald het makkelijkste karakter”, weet Mike. Gunther beaamt: “We heeft altijd een dominant karakter gehad. Maar ik ben enige zoon en we konden haar niet aan haar lot overlaten.”

Dat gebeurde dan ook niet, meer zelfs, het was Mike die de dagelijkse zorgen voor oma op zich nam. “Er was wel thuisverpleging, maar ik stopte ze ook dagelijks in de douche, zorgde dat ze haar pilletjes nam, maakte eten voor haar klaar. En dat terwijl Gunther gaan werken is. Ik doe dat uit liefde voor mijn man, net als ik het zorgen voor dochter Ciana op mij neem. Zij heeft een beperking, maar werd ook vaak door oma hard aangepakt. Oma leed aan een vorm van dementie waarbij de bejaarde blijkbaar ook vaak verwijten gaat maken. Maar op de duur was het ook niet meer houdbaar.”

Op dinsdag 12 juli was het dagelijkse ochtendritueel al afgehaspeld toen oma in de douche stond en weggleed. “Ze was lichtjes buiten westen, maar we kregen haar aan de praat. We belden de dienst 100, de ambulance bracht haar naar het ziekenhuis. Daar is ze dezelfde dag ook overleden. Ik geloofde mijn oren niet toen de arts verkondigde dat hij dit moest rapporteren als een verdacht overlijden. Ik ben toen naar het politiebureau gemoeten en ook mijn gsm moest ik afgeven. Ik ben toen urenlang ondervraagd, er schiet dan van alles door je hoofd. Uiteindelijk moest ik ook echt de cel in en daar de nacht doorbrengen. Maar ’s anderendaags, even na middag, kwam dan het goede nieuws. Ik was weer vrij. De wetsdokter had immers vastgesteld dat oma overleden was aan… corona. Ik kan je verzekeren dat enkele uren in de cel wat doen met een mens.”

Zijn gevoelens heeft Mike nu van zich afgeschreven. “Het boek gaat over de feiten van juli, maar ook over het niet altijd makkelijke leven met oma. Maar we gaan ook nog even terug in de tijd en ook Ronny komt nog aan bod.”

Vanaf december gaan Gunther en Mike samen met Ciana opnieuw op tournee met hun boek. Mensen die een exemplaar willen aanschaffen kunnen contact opnemen via Facebook of een mailtje sturen naar mike.vandevelde@icloud.com