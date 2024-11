Miguel Bouttry schrijft zijn autobiografisch wijnverhaal

Sinds 2021 maakt Miguel Bouttry, opgegroeid in Houtem, in het Bourgondische dorpje Chitry zijn eigen natuurwijn Taichon. Nu heeft hij zopas ook een boek geschreven over zijn dolle verliefdheid die hem vanuit de Westhoek naar de Franse Morvan deed verkassen.

Met vallen en opstaan en geholpen door een aantal toevalligheden vervelde auteur en streekgids Miguel van leek naar wijnboer. Nu wil hij zijn autobiografisch wijnverhaal delen met de wijde wereld.

“Mijn nieuwste boek ‘Wilde Wijn’ is dan ook meer dan zomaar een boek over (natuur)wijn. Het vertelt ook het verhaal van mijn emigratie en leest dan ook als een roman. Daarnaast is het ook uiterst informatief voor wijnliefhebbers. De voorbije twee jaar gidste ik al heel vaak in mijn wijnvelden en daar voelde ik ook dat er interesse was bij het publiek om hierover meer te weten te komen. Er bestaan inderdaad al ontzettend veel boeken over wijn, maar in Vlaanderen verscheen nog geen enkel boek over natuurwijn. De meerwaarde zit ook in het feit dat ik vertrek vanuit mijn eigen ervaring. Een avontuur waarbij heel wat hindernissen moesten overwonnen worden.”

Heel proces

Vóór 2021 kende Miguel helemaal niets van wijn. “Ik ben er echt per ongeluk ingerold. Hoe dat precies gebeurde, kun je in mijn boek lezen, maar ik heb dus alles moeten leren en ik leer nog elke dag bij. En dat is misschien wel wat me het meest raakte in heel dit proces: nooit zal ik het wijnmaken helemaal beheersen. Zeker niet als je met natuurwijn werkt, het sap beslist grotendeels zelf welke kant het uitgaat. Vooral het feit dat je maar één keer per jaar wijn kan maken, zorgt ervoor dat je het nooit helemaal kunt beheersen. Trouwens, dit jaar – door het slechte weer – mislukte mijn oogst volledig.”

Miguel koos ervoor om zijn wijngaarden helemaal niet te behandelen. “De druk van de ziektes was dus zo groot dat de potentiële oogst heel erg mager was. En wat aan de stokken hing werd finaal opgegeten door de spreeuwen. Ik hebt dus geen enkele druif kunnen oogsten. Een bioboer uit Chablis gaf me enkele weken terug trouwens de raad geen wijn uit 2024 te drinken, gezien de hoeveelheden sproeistoffen die zijn collega’s verwerkten om de ziektes te lijf te gaan. Maar als je toch wijn uit 2024 wil drinken, kies dan zonder twijfel voor biologische of natuurlijke wijn. Dan drink je tenminste een gezond glas.” (SD)

‘Wilde Wijn’ is te koop in de boekhandel of via www.miguelbouttry.net (kostprijs: 23,95 euro).