Memento 2025 belooft opnieuw een sterke editie te worden: “Toonbeeld van Kortrijk als cultuurstad”

In maart 2025 organiseert openbare bibliotheek Kortrijk een nieuwe editie van woordkunstenfestival Memento in de Kortrijkse stadskern. Het zwaartepunt ligt in het weekend van 14, 15 en 16 maart en de expo’s lopen door tot eind maart. Letterzetter (stadsdichter) Myriem El-Kaddouri is curator en koos voor het thema ‘causaliteit’. Johannes Genard, Esohe Weyden en Saskia De Coster treden op als ambassadeurs.

Met Felix De Clerck (TBSK) kregen we een trotste schepen van Cultuur die als eerste het woord nam bij de persvoorstelling voor Memento 2025 in de bibliotheek van Kortrijk. “Het weekend van 14 maart wordt het hoogtepunt in het werkjaar van Letterzetter, een collectief van jonge woordkunstenaars in de regio Kortrijk. Memento is de laatste jaren uitgegroeid tot een vaste waarde in onze stad en een toonbeeld van de ambitie die we als stad op cultureel vlak hebben.”

“Was er eerst een bloeiende literaire scene in onze regio en kwam daaruit Memento voort? Of is het dankzij Memento dat onze regio literair bloeit? Los van wat oorzaak en gevolg is, ben ik als schepen heel trots dat we opnieuw een brede waaier aan literaire events in onze stad hebben – van hiphop tot jeugdliteratuur. Het toont aan dat Kortrijk werkelijk de boekenstad van Vlaanderen is.”

De basisformule van Memento is intussen gekend: de woordkunsten een heel weekend lang in al hun vormen aan bod brengen. Al legt ook deze Letterzetter, samen met het Letterzettercollectief en de ambassadeurs, natuurlijk eigen accenten. Haar themakeuze: causaliteit, oorzaak en gevolg dus. Het Jeugdboekenfeest maakt opnieuw deel uit van Memento en spitst zich toe op het woordje ‘tijd’ dat hierin verscholen zit.

“Tijdens Memento 2025 verkennen we de wisselwerking tussen oorzaken en gevolgen via woord, taal, beeldende kunst en muziek”, voegt Myriem El-Kaddouri, Letterzetter van Kortrijk toe na de speech van Felix De Clerck. “Causaliteit wordt de bron van verbinding in Kortrijk.”

Ambassadeurs

Samen met de leden van het Letterzettercollectief zijn de ambassadeurs nu al volop bezig met de uitwerking van een aantal projecten. Zo schrijft Johannes Genard samen met hen het allereerste Mementolied. Andere collectiefleden gaan onder begeleiding van Esohe Weyden in duel met de muziek van Pak Yan Lau. Saskia de Coster daagt jonge schrijvers uit om een tekst te schrijven die je kan lezen of beluisteren op plekken in de stad waar je moet wachten. De resultaten zullen op het festival te zien zijn.

Als laatste gaf Vincent Coomans nog de planning mee voor het weekend. Memento speelt zich af op verschillende locaties in de stad. Op vrijdagavond is er de openingsshow. De Letterzetter en de drie ambassadeurs krijgen hierin gezelschap van een aantal klinkende namen uit de literaire en de muziekwereld. Wie zin heeft in meer kan erna naar de – intussen traditionele – showcase van hiphopacademie De Stroate.

Op zaterdag trekt Esohe Weyden het Jeugdboekenfeest ‘op gang’ in de centrale bibliotheek. Dat belooft een boeiend dagprogramma vol activiteiten, workshops en een voorstelling rond het thema tijd. Voor volwassenen is er overdag een workshop rond ChatGPT. In boekhandel Theoria volgt later een avondvullend programma met heel wat schrijftalent, waaronder Lara Taveirne.

’s Zondags vindt in boekhandel Tiny Stories nog een laatste festivalgesprek plaats met Aline Sax, die sinds kort op de shortlist staat voor de Boon voor literatuur. Daarnaast zijn in samenwerking met het Festival van Vlaanderen Kortrijk drie voorstellingen met een muzikale insteek uitgewerkt.

Net als vorig jaar vervolledigen een aantal kunstprojecten het festivalaanbod. Op verschillende locaties in de binnenstad is werk te zien van COUPEE collage collective, kunstwerkplaats De Zandberg, ELDERS Collectief, Kunst in Huis, het tweekoppig collectief Sterkat en Passerelle vzw. Voor het centrale project ‘Levenslopen’ verwerken schrijverskunstenaarsduo’s het levensverhaal van vijf Kortrijkse senioren tot een fascinerende installatie. Schrijfster Aya Sabi begeleidt hen. De expo’s zijn gratis en tot het einde van de maand te bezichtigen.

Programma en ticketverkoop

Op 22 januari komt het volledige programma online. Vanaf dan start de ticketverkoop voor de betalende voorstellingen. Een deel van het programma blijft ook dit jaar gratis en vrij toegankelijk. Tickets kopen kan via de bibliotheek of online. Voor houders van een UiTPAS zijn er kortingstarieven of omruilvoordelen