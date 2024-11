Mathieu (37) schrijft tal van herinneringen aan geboortestad neer in opvallend boek: “Van KSV De Ruiter tot de Klokkeput”

Roeselarenaar Mathieu Berteloot (37) brengt met ‘Het meisje dat gekrompen was en twaalf andere misogyne verhalen’ zijn tweede boek op de markt. Mathieu woont momenteel in Brussel, maar zijn geboortestad is nooit veraf. “Van de kleedkamer van KSV De Ruiter tot vissen aan de Klokkeput. Heel wat Roeselaarse elementen zijn in het boek verwerkt.”

Mathieu Berteloot groeide op in Roeselare, maar woont sinds enkele jaren in Brussel. “Ik studeerde filosofie en nam enkele jaren geleden de pen op. Ik schreef een filosofisch boek, een soort van ode aan mijn favoriete schrijver Gerard Reve.” Na dat eerste boek in 2022 zocht Mathieu naar een herkenbare stijl. Hij besloot om een totaal andere schrijversweg te bewandelen en werkte de voorbije maanden aan een fictiebundel. Het boek ‘Het meisje dat gekrompen was en twaalf andere misogyne verhalen’ verscheen recent via Amazon.

De nieuwe Herman Brusselmans

De schrijfstijl van Mathieu Berteloot is opmerkelijk. Hij schuwt de directe, soms zelf obscene taal niet. “Nee, ik ben geen Hugo Claus. Vergelijk me misschien dan eerder met Brusselmans. Mijn nieuwste boek is niets voor kinderen of gevoelige lezers.”

In de vaak herkenbare verhalen is Roeselare nooit veraf. Mathieu voetbalde vroeger bij KSV De Ruiter en ging vaak vissen aan de visvijver op wijk de Klokkeput. “Zelf de schelletjes die we kregen bij de lokale beenhouwer worden verwerkt in een van de verhalen.”

Nieuwe plannen

Het boek van Mathieu Berteloot, die onder het pseudoniem Mathieu ‘Berthelot’ schrijft, is verkrijgbaar via Amazon en kost 19 euro. Ondertussen is de uitgeweken Roeselarenaar al volop bezig aan een volgend verhaal. “Dat wordt een novelle van zo’n 120 bladzijden lang, met een knipoog naar mijn schooltijd in de VMS en het Klein Seminarie.”